إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، المحطة الأكثر استماعا في المغرب ﻿

أفادت نتائج الموجة 23 لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية، أن إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي المحطة الأكثر استماعا في المغرب بنسبة 13,72 بالمئة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت نتائج الموجة 23 لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية، أن إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي المحطة الأكثر استماعا في المغرب بنسبة 13,72 بالمئة.

وأكدت نتائج الدراسة، التي أنجزها معهد ''إيبسوس'' لحساب المركز المهني لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية بالمغرب (سيراد) برسم الربع الأخير من سنة 2017، أن إذاعة ''ميد راديو'' حظيت بثاني أعلى نسبة مستمعين بـ12,30 بالمئة، متبوعة ب ''إم إف إم'' بـ9,18 بالمئة، و''هيت راديو'' بنسبة 8,59 بالمئة، و''أصوات'' بنسبة 7,51 بالمئة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة التي أجريت على عينة من 11 ألف و744 شخصا، استأثرت ''الإذاعة الوطنية'' بـ7,20 بالمئة من المتتبعين، متبوعة بـ''ميدي 1'' بـ 6,90 بالمئة و''شذى إف إم'' بـ5,80 بالمئة و''راديو دوزيم'' بـ5,50 بالمئة و''راديو مارس'' بـ5,47 بالمئة.

وأفاد المصدر ذاته بأن ''الإذاعة الأمازيغية'' جاءت في الرتبة 11 بنسبة استماع بلغت 5,27 بالمئة، متبوعة بـ''كاب راديو'' بـ3,69 بالمئة، و''مدينة إف إم'' بـ2,59 بالمئة، و''راديو بلوس'' بـ2,11 بالمئة و''الإذاعة الدولية'' بـ0,37 بالمئة.

وسجلت الدراسة أن 15 مليون مغربي (54,5 في المئة ممن يناهز سنهم 11 سنة فأكثر) استمعوا، ما بين شهري أكتوبر ودجنبر 2017، إلى الإذاعة على الأقل يوما في الأسبوع، مقابل 55,37 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. واستمع ما يقارب 13,8 مليون مغربي (52 في المئة ممن يناهز سنهم 11 سنة فأكثر)، للإذاعة يوما في آخر الأسبوع. وتعكس هذه الأرقام الخاصة بنسب الاستماع وفاء المغاربة للإذاعات التي اعتادوا متابعتها، والتي يخصصون لها ساعتين و52 دقيقة في المتوسط، من وقتهم الأسبوعي، علاوة على أنهم يوزعون استماعهم إلى ما بين إذاعتين حتى ثلاثة.

وحسب الدراسة، فقد حافظت الفترة الصباحية، ما بين الساعة السادسة والساعة العاشرة، على دورها المؤثر في رفع نسب الاستماع، حيث تجذب وحدها جمهورا يناهز 7,072 ملايين مستمع في المتوسط، ما بين الاثنين والجمعة.

كما أظهرت الأرقام أن نسبة الاستماع تتوزع بين نحو 58 في المئة للرجال، و51 في المئة للنساء. وعلى مستوى نسبة المستمعين، حسب المدن، تأتي الدار البيضاء في المقدمة، التي تغطيها غالبية الإذاعات، وذلك بنسبة 63,31 في المئة، متبوعة بأكادير بنسبة 61,93 في المائة، ثم الرباط بنسبة 61,09 في المئة، ومراكش بنسبة 60,42 في المئة، مع الإشارة إلى أن المتوسط الوطني يناهز 54 في المائة.

يذكر أن مركز ''سيراد'' أحدث في دجنبر 2010 من قبل المحطات الإذاعية الخاصة والعمومية ووكالات الإشهار والمعلنين بالمغرب واتحاد الوكالات الاستشارية في الاتصال.