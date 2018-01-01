 قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' و''العثماني'' مطالب بتوضيح موقفه الحقيقي ﻿
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قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' و''العثماني'' مطالب بتوضيح موقفه الحقيقي

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 02:57 قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات عبد الإله ابن كيران والعثماني مطالب بتوضيح موقفه الحقيقي | بوليتيك
قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' و''العثماني'' مطالب بتوضيح موقفه الحقيقي
قرر قادة التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي عدم الرد على الاتهامات التي كالها عبد الإله ابن كيران، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية ، في المؤتمر السادس لشبيبة حزبه، والتي حرض فيها

 ''شــوف تيفي''

 قرر قادة التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي عدم الرد على الاتهامات التي كالها عبد الإله ابن كيران، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية ، في المؤتمر السادس لشبيبة حزبه، والتي حرض فيها أنصاره على تفجير الحكومة من الداخل، واتهام حلفاء حزبه بنعوت قدحية.

 وحسب مصادر الصباح فإن قادة التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، الذين تحدثوا إلى الصباح مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، اعتبروا أن ابن كيران ظاهرة صوتية تدغدغ عواطف المواطنين بالشعارات الفارغة، وانتهى سياسيا، وأحسن رد عليه سيكون هو مواصلة العمل الميداني من قبل كافة الوزراء لحل مشاكل المواطنين ، ووضع نموذج تنموي جديد يؤدي إلى تلبية الحاجيات الملحة.

 وفي السياق ذاته دعا الحزبان إلى عقد اجتماع للأغلبية لمناقشة الموضوع، معتبرين أن تصريحات ابن كيران تمس في الجوهر التماسك الحكومي، وتشوش عليه، وأن الحزبين يعتبران أن العثماني مطالب بتوضيح موقفه من تصريحات سلفه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بنكيران العثماني الحكومة الأحزاب

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