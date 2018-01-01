محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي ﻿

أعلنت إدارة السجن المركزي مول البركي أن السجين المسمى قيد حياته (م.ن) قد وافته المنية زوال أمس الأحد بالمستشفى الإقليمي بآسفي، وذلك بعدما تم إخراجه إلى المستشفى المذكور بشكل استعجالي بعد شعوره

''شـوف تيفي''

أعلنت إدارة السجن المركزي مول البركي أن السجين المسمى قيد حياته (م.ن) قد وافته المنية زوال أمس الأحد بالمستشفى الإقليمي بآسفي، وذلك بعدما تم إخراجه إلى المستشفى المذكور بشكل استعجالي بعد شعوره بآلام حادة على مستوى البطن.

ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، عن إدارة السجن المركزي مول البركي أن السجين المتوفى كان يعاني قيد حياته من اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي، إذ تم إخراجه إلى المستشفى الإقليمي بآسفي يوم 31 يناير الماضي حيث وصف له إخصائي المعدة الدواء بعد استفادته من الفحص بالصدى.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين المتوفى سبق وأن أخرج إلى نفس المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية حيث وصفت له الطبيبة المعالجة الدواء، وقام بإجراء جميع التحاليل المطلوبة بتاريخ 31 ماي الماضي، إضافة إلى استفادته من ثمان فحوصات طبية داخل المؤسسة.

يشار إلى أن المتوفى (57 سنة) كان محكوما بالمؤبد من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة واستهلاك المخدرات.