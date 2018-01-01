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بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 02:46 بالفيديو..ولاد المدينة القديمة داروا عصابة في طاليان..وها كيفاش تشدو | دولي
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تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن الشرطة الإيطالية من إيقاف مغاربة وجزائري، تورطوا في تكوين عصابة، تقوم باعتراض سبيل المارة لسرقة ما

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن الشرطة الإيطالية من إيقاف مغاربة وجزائري، تورطوا في تكوين عصابة، تقوم باعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.

وحسب ناشري الفيديو فإن المغاربة المنتمين لهذه العصابة، ينحدرون من مدينة الدار البيضاء وبالتحديد من المدينة القديمة.

وبخصوص تفاصيل الفيديو، وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الأمر يتعلق بعصابة مكونة من تسعة أشخاص، تم إيقافهم شهر يناير الماضي، من بينهم مغاربة، قاموا باعتراض ضحايا على مستوى ساحة فلورنسا بروما، قبل أن يعمدوا إلى الاعتداء عليهم بالضرب.

وأشارت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية، تمكنت من إيقاف المعنيين بالأمر، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية من المنتظر أن تقرر إعادة الموقوفين إلى بلدانهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات الإيطالية ساحة فلورنسا عصابة

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