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مثير..آلاف المواطنين المغاربة مهددون بالاعتقال

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 02:26 مثير..آلاف المواطنين المغاربة مهددون بالاعتقال | مجتمع
مثير..آلاف المواطنين المغاربة مهددون بالاعتقال
أضحى الآلاف من المواطنین المغاربة مھددین بالاعتقال في أي وقت تحت ذریعة تنفیذ أحكام قضائیة، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السیر المتعلقة بتجاوز السرعة القانونیة، التي التقطتھا

''شوف تيفي''

 أضحى الآلاف من المواطنین المغاربة مھددین بالاعتقال في أي وقت تحت ذریعة تنفیذ أحكام قضائیة، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السیر المتعلقة بتجاوز السرعة القانونیة، التي التقطتھا الكامیرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئیسیة بعدة مدن مغربیة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد عاينت أمثلة صادمة لمواطنین ومواطنات ألقی علیھم القبض بشكل مفاجئ مكبلین بالأصفاد مثل المجرمین بداعي تنفیذ أحكام ضدھم بالإكراه البدني نظیر مخالفات سابقة لمدونة السیر والجولان،امتنعوا عن أدائھا، في حین جل المعنیین بالأمر لم یتوصلوا بھا، ولم یتم تبلیغھم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنیة التی رفعتھا وزارة التجھیز والنقل ضدھم.

وأكدت اليومية بأنها استمعت إلى شهادة صادمة لأم أجبرها رجال الشرطة على ترك رضيعتها وأطفالها وزوجها في غرفة فندق حيث تقيم أثناء رحلة سياحية ومرافقتها إلى مفوضية الأمن في حالة اعتقال مثل مجرمي الحق العام الفارين، وذلك لأن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقها أصدرتها الضابطة القضائية بسبب تخلفها عن أداء مخالفة سير.

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المغرب شوف تيفي مدن مغربية الاعتقال أحكام قضائية

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