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بالفيديو..دراجة هوائية تسرقت في أوروبا ولقاوها في المغرب+قصة مثيرة

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 02:17 بالفيديو..دراجة هوائية تسرقت في أوروبا ولقاوها في المغرب+قصة مثيرة | دولي
بالفيديو..دراجة هوائية تسرقت في أوروبا ولقاوها في المغرب+قصة مثيرة
قامت شركة أوروبية ، مؤخرا، بتوثيق رحلة بحثها عن دارجة هوائية قامت بصناعتها، وذلك بعد أن تبين لها بأن الدراجة المسروقة توجد بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

قامت شركة أوروبية ، مؤخرا، بتوثيق رحلة بحثها عن دارجة هوائية قامت بصناعتها، وذلك بعد أن تبين لها بأن الدراجة المسروقة توجد بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء.

ونشر موقع ''يوتوب'' مقطع فيديو، يظهر رحلة عاملين بالشركة والتي قادتهم إلى مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد توصلهم بشكاية من زبون تفيد بسرقة دراجته الهوائية.

وحسب الفيديو فإن الشركة تضع جهاز ''جي بي إس'' على جميع دراجاتها ما مكنها من التعرف على مكان تواجدها، حيث قادهم تتبع الجهاز إلى المدينة القديمة بالبيضاء، حيث عثر على الدراجة الباهظة الثمن لدى طالب جامعي والذي أكد اقتناءها من محل خاص ببيع الدراجات القديمة.

وأوضح الفيديو بأن الطالب تنازل عن الدراجة مما دفع العاملين بالشركة إلى منحها له كهدية بسبب تعاونه معهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دراجة هوائية الدار البيضاء الشركة

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