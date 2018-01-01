هذه هي القيمة المالية الكبيرة اللي حصلت عليها جامعة لقجع بعد التتويج بالشان ﻿

نالت كرة القدم المغربية، أول أمس الأحد، ثاني أكبر انجاز لها بعد لقب 1976 بأثيوبيا، وهي تتوج بكأس إفريقيا للاعبين المحليين، إثر تفوق الأسود على منتخب نيجيريا، بأربعة أهداف لصفر، في النهائي الذي جرى

''شوف تيفي''

نالت كرة القدم المغربية، أول أمس الأحد، ثاني أكبر انجاز لها بعد لقب 1976 بأثيوبيا، وهي تتوج بكأس إفريقيا للاعبين المحليين، إثر تفوق الأسود على منتخب نيجيريا، بأربعة أهداف لصفر، في النهائي الذي جرى بملعب مركب محمد الخامس بالبيضاء وهو ما يشكل دعما لملف مونديال 2026.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فستتوصل الجامعة الملكية لكرة القدم بمبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي ''مليار و250 مليون سنتيم''، كمنحة تتويج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مقدمة من طرف ''كاف'' التي رفعت قيمة المنحة المخصص للمنتخب المتوج بعدما كانت قيمتها 700 ألف دولار فقط خلال النسخة السابقة.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر موثوقة بأن لاعبي المنتخب المحلي سيحصلون على منحة مغرية قيمتها 80 مليون سنتيم لكل لاعب شارك في نهائيات النسخة الخامسة من الشان.