صادم..تلميذ ينتحر شنقا داخل منزل أسرته ببن جرير ﻿

اهتز حي الرياض بمدينة بن جرير، يوم الإثنين، على وقع انتحار تلميذ داخل منزل أسرته لأسباب لم يتم بعد الكشف عنها.

''شوف تيفي''

اهتز حي الرياض بمدينة بن جرير، يوم الإثنين، على وقع انتحار تلميذ داخل منزل أسرته لأسباب لم يتم بعد الكشف عنها.

وحسب مصادر محلية فإن جيران الهالك أكدوا مشاهدتهم للتلميذ لآخر مرة خلال تتبعهه لمباراة فريق ريال مدريد أول أمس السبت، مشيرة إلى أنه كان في حالة طبيعية ولم تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي.

وأكدت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، حلت بمنزل الهالك، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة بينما تم نقل جثة الهالك البالغ من العمر قيد حياته 16 سنة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.