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مثير وبالصور..زوج دنيا باطمة يوجه لها صفعة قوية بهذا القرار

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 00:26 مثير وبالصور..زوج دنيا باطمة يوجه لها صفعة قوية بهذا القرار | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..زوج دنيا باطمة يوجه لها صفعة قوية بهذا القرار
‎''بعيداً عن دنيا باطمة! هل تعود العلاقات طبيعية بين جدّة حلا الترك وإخوانها مع والدهم!''، بهذا العنوان، أوضحت مجلة ''سيدتي'' عبر موقعها الإلكتروني، يومه الإثنين، بأنه وبعد فترة من المشاحنات العائلية

"شوف تيفي"

 ‎"بعيداً عن دنيا باطمة! هل تعود العلاقات طبيعية بين جدّة حلا الترك وإخوانها مع والدهم!"، بهذا العنوان، أوضحت مجلة "سيدتي" عبر موقعها الإلكتروني، يومه الإثنين، بأنه وبعد فترة من المشاحنات العائلية بين مها الترك  وإبنها  محمد الترك   وزوجته   دنيا باطمة، يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها بين الأم وإبنها، بعيداً عن دنيا باطمة.

وأوضحت المجلة بأن مها الترك، نشرت صورة تجمعها بأولادها وإبنها محمد الترك وأحفادها محمد وعبد الله وحلا والصغيرة غزل، بعيداً عن وجود دنيا باطمة ومنى السابر، مما يمهّد لمرحلة جديدة من العلاقة بين محمد الترك ووالدته من ناحية وبينه وبين أولاده من طليقته منى السابر من ناحية أخرى، وعلقت على الصورة بكتابة: "اللهم إحفظ أولادي وأحفادي اللهم آمين" وحوّطتها بسورة الفلق لإبعاد الحسد والعين.

وأكدت المجلة بأن هناك قرارا تم اتخاذه لتقريب وجهات النظر وإعادة لمّ الشمل، خصوصاً بعد ولادة غزل التي تلتقيها جدتها مها الترك لأول مرة منذ ولادتها، ولكن بعيداً عن وجود أمهات الأولاد منى السابر ودنيا باطمة نظراً لحساسية الموقف والعلاقة المتشنجة بين الزوجة السابقة منى السابر والزوجة الحالية دنيا باطمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دنيا باطمة الترك الأحفاد

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