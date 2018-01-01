فضيحة ستهز المغاربة..أب اغتصب ابنتيه التوأم بالقنيطرة من الدبر+تفاصيل جد صادمة ﻿

أحالت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع الماضي، مغتصب ابنتيه بتهم التغرير بقاصرتين دون سن الثانية عشر من عمرهما

"شوف تيفي"

أحالت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع الماضي، مغتصب ابنتيه بتهم التغرير بقاصرتين دون سن الثانية عشر من عمرهما من قبل من له الولاية الشرعية عليهما مع هتك العرض بالعنف، ووضع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العواد.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد أوضع مصدر مطلع أن الضابطة القضائية، اتصلت بالأب وهو من مواليد 1970 بأولاد سبيطة ببوقنادل وأوهمته أن فرقة حوادث السير تنتظره ليسترجع رخصة سياقته بعد ارتكابه لحادثة سير في الشهور الماضية، وحينما ولج مقر ولاية أمن القنيطرة، أوقفته عناصر فرقة الأحداث ووضعته رهن الحراسة النظرية.

واستنادا إلى مصدر اليومية فقد أشعرت الضابطة القضائية الأب أنه موضوع بحث من قبل الوكيل العام للملك، في شأن شكاية مستعجلة تفيد تعريض ابنتيه التوأم لهتك عرضهما بالعنف، وهما من مواليد 2010، نقلت إحداهما إلى المركز الاستشفائي الجهوي الإدريسي، وأظهرت الفحوصات وجود جرح في مهبلها.

وواجه المحققون الموقوف بزوجته وشقيقتها وابنتيه، بعد ضبطه يمارس الجنس على ابنة له، كما أقرت الفتاتان، طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية أن والدهما كان يمارس عليهما الجنس السطحي وعاينت الأم بقايا سائل منوي بدبر إحداهما.

وأثناء محاصرة الموقوف بالأسئلة انهار أمام المحققين واعترف بأنه يمارس الجنس على طفلتيه منذ سنة؛ مصرحا حسب محاضر الضابطة القضائية أن زوجته ترفض ممارسة الجنس معه كما تغيب لوقت طويل عن المنزل بسبب العمل.