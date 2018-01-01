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هام للمرشحين لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 23:57 هام للمرشحين لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا | مجتمع
هام للمرشحين لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التلميذات والتلاميذ المتمدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018، إلى ضرورة

"شوف تيفي"

 دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التلميذات والتلاميذ المتمدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018، إلى ضرورة تفعيل بريدهم الإلكتروني الموضوع رهن إشارتهم، عبر مصلحةwww.taalim.ma ، باستخدام الرابط https://moutamadris.men.gov.ma.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن الوزارة، ذكرت أن هذا البريد الإلكتروني يفعل من خلال إدخال اسم المستعمل [email protected]، والقن السري الذي يسلم من طرف إدارة المؤسسة التعليمية للمترشحة والمترشح، وفي حالة نسيانه يمكن طلب إعادة تسليمه من طرف إدارة المؤسسة التعليمية ذاتها.

وأكدت الوزارة بأن تفعيل هذا البريد سيتيح للتلميذات والتلاميذ المتمدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الولوج إلى الخدمة الإلكترونية "تدقيق"، التي ستطلقها الوزارة ابتداء من 12 فبراير 2018، للاطلاع على معطيات بطاقة الترشيح الإلكترونية الخاصة بهم والمصادقة عليها.

ولتحقيق هذه الغاية، رجت الوزراة في بلاغها من التلميذات والتلاميذ المتمدرسين، المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة يونيو 2018 ربط الاتصال بإدارة مؤسستهم التعليمية، في أقرب الآجال، من أجل سحب القن السري الخاص بتفعيل بريدهم الإلكترونيTaalim.ma .

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