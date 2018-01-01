انفراد: هاعلاش رئيس ''الفيفا'' عزيزة عليه موريتانيا ﻿

بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' خلال زيارته الأخيرة إلى الدار البيضاء، أنه يعشق دولة موريتانيا من خلال علاقة الصداقة الوطيدة التي تربطه بأحمد ولد يحي رئيس الاتحاد

شـــوف تيفي:

بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' خلال زيارته الأخيرة إلى الدار البيضاء، أنه يعشق دولة موريتانيا من خلال علاقة الصداقة الوطيدة التي تربطه بأحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، والحوارات الثنائية بين الطرفين خلال مقام رئيس الفيفا للبيضاء.

وكشف صحافي رياضي موريتاني في تصريح ل''شوف تيفي'' أن رئيس الفيفا عاش جزءا من شبابه في مدينة نواديبو الموريتانية.

وقال المصدر نفسه، إن والد رئيس الفيفا كا مستثمرا في مجال الصيد البحري بموريتاني وتعرف على ولد حمدي الذي يعمل والده أيضا في نفس قطاع الصيد.

يشار إلى أن موريتانيا كانت أول بلد يزوره إنفانتينو بعد انتخابه رئيسا للفيفا.