فاجعة وبالصور..حريق مهول بمنزل صفيحي ينهي حياة شخص بشفشاون ﻿

اهتز دوار المعصرة جماعة بني أحمد الشرقية إقليم شفشاون، في الساعات الأولى من يومه الإثنين، على وقع فاجعة، راح ضحيتها شخص، فارق الحياة، عقب اندلاع النيران داخل منزل صفيحي يقطن به.

"شوف تيفي"

اهتز دوار المعصرة جماعة بني أحمد الشرقية إقليم شفشاون، في الساعات الأولى من يومه الإثنين، على وقع فاجعة، راح ضحيتها شخص، فارق الحياة، عقب اندلاع النيران داخل منزل صفيحي يقطن به.

وحسب مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" فإن المتوفى البالغ من العمر 48 سنة، والمتزوج والأب لأطفال، كان ينام وحيدا داخل منزله الصفيحي بعد سفر أسرته، قبل أن تندلع النيران التي تسببت في وفاة الرجل وتفحم جثته.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك حلت بعين المكان، وعاينت جثة الهالك المتفحمة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.