فضيحة وبالصور..هذه هي الفتاة اللي كانت مع لاعب شهير كيمارسو الجنس ونشرو ليهم الفيديو ﻿

في جديد فضيحة لاعب فريق توتنهام الإنجليزي ''دايلي آلي''، نشر موقع ''ميرور''، يومه الإثنين، مجموعة من الصور التي قيل إنها لعارضة أزياء من المحتمل أن تكون بطلة الفيديو الجنسي الفاضح للاعب.

"شوف تيفي"

في جديد فضيحة لاعب فريق توتنهام الإنجليزي "دايلي آلي"، نشر موقع "ميرور"، يومه الإثنين، مجموعة من الصور التي قيل إنها لعارضة أزياء من المحتمل أن تكون بطلة الفيديو الجنسي الفاضح للاعب.

وأوضح الموقع البريطاني بأن الأمر يتعلق بعارضة أزياء تبلغ من العمر حوالي 23 سنة، كانت على علاقة سابقة بلاعب فريق توتنهام قبل سنتين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بتوتير، تداولت الفيديو الجنسي الفاضح للاعب رفقة فتاة وهي تمارس الجنس معه، وذلك بعد ساعات فقط من تسببه في حصول فريقه على ضربة جزاء وهمية أمام ليفربول.