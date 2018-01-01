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هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة سيدي بنور

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 19:19 هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة سيدي بنور | حوادث و حقوق
هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة سيدي بنور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بسيدي بنور وباتفاق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قررت قبل قليل من يومه الإثنين، إلغاء إعادة تمثيل جريمة قتل صاحب محل لغسل السيارات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بسيدي بنور وباتفاق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قررت قبل قليل من يومه الإثنين، إلغاء إعادة تمثيل جريمة قتل صاحب محل لغسل السيارات.

وأوضح المصدر ذاته بأن قرار إلغاء إعادة تمثيل الجريمة في آخر اللحظات بالرغم من إعداد جميع الترتيبات، جاء بسبب توافد عدد كبير من المواطنين لعين المكان من أجل متابعة تفاصيل النازلة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية بسيدي بنور، تمكنت في وقت قياسي من فك خيوط جريمة قتل "ملتحي"، عثر عليه جثة هامدة داخل سيارة خفيفة غارقا في بحر من الدماء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة الجريمة محكمة الاستئناف

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