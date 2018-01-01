فيديو يهز مواقع التواصل الاجتماعي..لاعب شهير نشروا ليه فيديو كيمارس الجنس مع فتاة ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله اللاعب الإنجليزي '' DeleAlli'' عاريا وهو يمارس الجنس مع فتاة.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله اللاعب الإنجليزي " DeleAlli" عاريا وهو يمارس الجنس مع فتاة.

وحسب ما كشفت عنه هذه الصفحات فإن نشر الفيديو الجنسي الفاضح للاعب فريق توتنهام، جاء انتقاما منه عقب تعمده نهاية الأسبوع الجاري الحصول على ضربة جزاء خيالية لفريقه أمام فريق ليفربول.

ويظهر الفيديو الفاضح اللاعب الشاب وهو غارق في ممارسة الجنس مع فتاة عارية، ما جعل العديد من مشجعي الفريق الإنجليزي يتفاعلون معه، حيث تباينت الأراء بخصوصه، إذ اعتبر البعض نشر الفيديو الفاضح اقتحاما للحياة الخاصة للاعب الإنجليزي الشاب.