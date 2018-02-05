بالصور... هذه هي المدينة التي سيستعد فيها المنتخب المغربي للمونديال ﻿

من المقرر أن يدخل المنتخب المغربي في معسكر تدريبي بمدينة كرانس مونتانا السويسرية أواخر شهر ماي القادم ، لخوض الاستعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

"شوف سبور"

من المقرر أن يدخل المنتخب المغربي في معسكر تدريبي بمدينة كرانس مونتانا السويسرية أواخر شهر ماي القادم ، لخوض الاستعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وستقيم النخبة الوطنية وفق تصريح فوزي لقجع لبرنامج "ديكريبتاج" الذي تبثه إذاعة MFM، في فندق غولف اند بالاس الذي يتوفر على قاعات رياضية لتقوية لعضلات ،ومركز صحي، بالإضافة إلى أربعة ملاعب لا تبتعد عن الفندق بعشر دقائق منها ملعب سانت موريس دولاك،ومولانس و برمواس، شالي و موبرا. وتعد مدينة كرانس مونتانا السياحية الوجهة المعتادة لجميع الفرق الرياضية و المنتخبات الوطنية لكرة القدم.