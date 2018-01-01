متزوجات يعشقن ممارسة الجنس مع الرقــاة (تفـاصيل صادمة) ﻿

انتشرت خــلال الآونة الأخيرة حكايات كثيرة أبطالها ما يصطلح على تسميتهم عرفا بـ''الرقاة الشرعيين''، وتداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة روايات ووقائع وأحداث، مقراتها مراكز مخصصة

"شـوف تيفي" م.ق

انتشرت خــلال الآونة الأخيرة حكايات كثيرة أبطالها ما يصطلح على تسميتهم عرفا بـ"الرقاة الشرعيين"، وتداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة روايات ووقائع وأحداث، مقراتها مراكز مخصصة لـ"الرقية الشرعية"، التي لا تخضع لقانون تنظيمي لحد اللحظة وأصبحت وسيلة من يتقن قراءة الفاتحة والمعوذتين لكسب الملايين والنصب والاحتيال باسم الدين.

ومع امتــداد ظاهرة "الرقية الشرعية" في المغرب والإقبال الكبير عليها من طرف كل فئات المجتمع ، بدأنا نسمع اعتداء "راقي على فتاة" و"اغتصاب بالمركز الفلاني ..." و "راقي كتب طلاسم على عضوه لمضاجعة امرأة.." وأحداث كثيرة منها ما عرض من خلال شكايات على المصالح الأمنية في كل ربوع المملكة المغربية، ومنها ما فتحت النيابة العامة تحقيقا فيه، ومنها ما أصدرت المحاكم أحكاما قضائية فيها، وليس بالغريب أو العجيب أن يقع كل هذا من طرف "طماع" في العلاج و"كذاب" يمكن أن يفعل كل شيء من أجل المال ،ّ مادام المثل الشعبي المغربي يقول "الطماع كيقضي عليه الكذاب".

وفي هذا الصدد يحكي أحد الرقاة المشاهير بالدار البيضاء لـ"شوف تيفي" أن جزء كبير مما يروج صحيح ولا يمكن أن ينكره من يعيش قريبا من عالم الرقية الشرعية سواء داخل المغرب أو خارجه، مبرزا أن هناك استغلالا كبيرا في مراكز الرقية للنساء ماديا وجنسيا ، ولكن بالمقابل هناك من يقودها طلبها للعلاج من أمراض الكآبة التي تصيبها ومشاكلها الأسرية أحيانا إلى الطمع في ممارسة الجنس مع الراقي كعلاج أقوى من القراءة عليها ولا تستحي في الكشف عن كبتها وإبداء رغبتها عبر إشارات عدة، معتبرا أن الرقاة يتعرضون للتحرش أيضا ، مشددا أنه غالبا ما يقع الراقي في هذا الأمر من طرف متزوجات على وجه الخصوص يعانين من مشاكل جنسية مع أزواجهن،أو طال غيابهم لظروف العمل، أو بسبب الخيانة التي تفشت في مجتمعنا .

وأضــاف المتحدث أن هناك من الوافدات على مركز "الرقية الشرعية" من تتقمص دور الضحية وتتــهم "الراقي" باستغلالها جنسيًا ، وتعزي ذلك أنها لم تستطع الرفض أو المقاومة، ورد ذلك لأسباب عديدة جلها يتمحور لأجل الابتزاز مستغربا بالقول "عندما يفتضح أمرها أو يرفض الراقي النزول لرغبتها تتهمه بكل ما يخطر ببالها " ، مؤكدا في ذات السياق أن المريضة عندما تلتجئ للعلاج داخل مركز الرقية ويكون المكان شبه خال وظروفه ملائمة لممارسة الجنس لا تترد في التعبير عن رغبتها في ذلك لاسيما بعد الإشاعات الكثيرة التي أصبحت تروج لهذا النوع من العلاقات .