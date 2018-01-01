 متزوجات يعشقن ممارسة الجنس مع الرقــاة (تفـاصيل صادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن | دولي

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن

بالفيديو..شوفو المفاجأة..أمرأه اماراتية كادت أن تقع مغشي عليها عندما رأت اللاعب الايطالي ديل بييرو | بووز

بالفيديو..شوفو المفاجأة..أمرأه اماراتية كادت أن تقع مغشي عليها عندما رأت اللاعب الايطالي ديل بييرو

التحقيق مع رجال شرطة وجمارك بطنجة | مجتمع

التحقيق مع رجال شرطة وجمارك بطنجة

تحرير الملك العمومي بأكبر شوارع البيضاء | مجتمع

تحرير الملك العمومي بأكبر شوارع البيضاء

المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي تحظى باهتمام الملك محمد السادس وثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة | بوليتيك

المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي تحظى باهتمام الملك ''محمد السادس'' وثاني أولوية وطنية بعد

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، المحطة الأكثر استماعا في المغرب | مجتمع

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، المحطة الأكثر استماعا في المغرب

قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات عبد الإله ابن كيران والعثماني مطالب بتوضيح موقفه الحقيقي | بوليتيك

قربــالة واقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية على إثر تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' و''العثماني''

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي | حوادث و حقوق

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي

بالفيديو..ولاد المدينة القديمة داروا عصابة في طاليان..وها كيفاش تشدو | دولي

بالفيديو..ولاد المدينة القديمة داروا عصابة في طاليان..وها كيفاش تشدو

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

متزوجات يعشقن ممارسة الجنس مع الرقــاة (تفـاصيل صادمة)

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 17:37 متزوجات يعشقن ممارسة الجنس مع الرقــاة (تفـاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
متزوجات يعشقن ممارسة الجنس مع الرقــاة (تفـاصيل صادمة)
انتشرت خــلال الآونة الأخيرة حكايات كثيرة أبطالها ما يصطلح على تسميتهم عرفا بـ''الرقاة الشرعيين''، وتداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة روايات ووقائع وأحداث، مقراتها مراكز مخصصة

"شـوف تيفي" م.ق

انتشرت خــلال الآونة الأخيرة حكايات كثيرة أبطالها ما يصطلح على تسميتهم عرفا بـ"الرقاة الشرعيين"، وتداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة روايات ووقائع وأحداث، مقراتها مراكز مخصصة لـ"الرقية الشرعية"، التي لا تخضع لقانون تنظيمي لحد اللحظة وأصبحت وسيلة من يتقن قراءة الفاتحة والمعوذتين لكسب الملايين والنصب والاحتيال باسم الدين.

ومع امتــداد ظاهرة "الرقية الشرعية" في المغرب والإقبال الكبير عليها من طرف كل فئات المجتمع ، بدأنا نسمع اعتداء "راقي على فتاة" و"اغتصاب بالمركز الفلاني ..." و "راقي كتب طلاسم على عضوه لمضاجعة امرأة.." وأحداث كثيرة منها ما عرض من خلال شكايات على المصالح الأمنية في كل ربوع المملكة المغربية، ومنها ما فتحت النيابة العامة تحقيقا فيه، ومنها ما أصدرت المحاكم أحكاما قضائية فيها، وليس بالغريب أو العجيب أن يقع كل هذا من طرف "طماع" في العلاج و"كذاب" يمكن أن يفعل كل شيء من أجل المال ،ّ مادام المثل الشعبي المغربي يقول "الطماع كيقضي عليه الكذاب".

وفي هذا الصدد يحكي أحد الرقاة المشاهير بالدار البيضاء لـ"شوف تيفي" أن جزء كبير مما يروج صحيح ولا يمكن أن ينكره من يعيش قريبا من عالم الرقية الشرعية سواء داخل المغرب أو خارجه، مبرزا أن هناك استغلالا كبيرا في مراكز الرقية للنساء ماديا وجنسيا ، ولكن بالمقابل هناك من يقودها طلبها للعلاج من أمراض الكآبة التي تصيبها ومشاكلها الأسرية أحيانا إلى الطمع في ممارسة الجنس مع الراقي كعلاج أقوى من القراءة عليها ولا تستحي في الكشف عن كبتها وإبداء رغبتها عبر إشارات عدة، معتبرا أن الرقاة يتعرضون للتحرش أيضا ، مشددا أنه غالبا ما يقع الراقي في هذا الأمر من طرف متزوجات على وجه الخصوص يعانين من مشاكل جنسية مع أزواجهن،أو طال غيابهم لظروف العمل، أو بسبب الخيانة التي تفشت في مجتمعنا .

وأضــاف المتحدث أن هناك من الوافدات على مركز "الرقية الشرعية" من تتقمص دور الضحية وتتــهم "الراقي" باستغلالها جنسيًا ، وتعزي ذلك أنها لم تستطع الرفض أو المقاومة، ورد ذلك لأسباب عديدة جلها يتمحور لأجل الابتزاز مستغربا بالقول "عندما يفتضح أمرها أو يرفض الراقي النزول لرغبتها تتهمه بكل ما يخطر ببالها " ، مؤكدا في ذات السياق أن المريضة عندما تلتجئ للعلاج داخل مركز الرقية ويكون المكان شبه خال وظروفه ملائمة لممارسة الجنس لا تترد في التعبير عن رغبتها في ذلك لاسيما بعد الإشاعات الكثيرة التي أصبحت تروج لهذا النوع من العلاقات .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرقية الشرعية الضحية الجنس نساء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي | حوادث و حقوق

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي

صادم..تلميذ ينتحر شنقا داخل منزل أسرته ببن جرير | حوادث و حقوق

صادم..تلميذ ينتحر شنقا داخل منزل أسرته ببن جرير

فضيحة ستهز المغاربة..أب اغتصب ابنتيه التوأم بالقنيطرة من الدبر+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة ستهز المغاربة..أب اغتصب ابنتيه التوأم بالقنيطرة من الدبر+تفاصيل جد صادمة

عاجل وبالصور..كسيدة خايبة بزاف بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..كسيدة خايبة بزاف بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء والقضية فيها الموت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :06 فبراير 2018 | الطقس
منذ 18 دقيقة

أحوال الطقس :06 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 فبراير 2018 | شوف تيفي

آلاف السائقين مهددون بالاعتقال بسبب الرادارات الثابتة | شوف الصحافة

آلاف السائقين مهددون بالاعتقال بسبب الرادارات الثابتة

عاجل و بالفيديو..ها إيمتا غادي ترجع الأجواء إلى طبيعتها وهاشحال غادي تبقا تصب الشتاء | بــووز

عاجل و بالفيديو..ها إيمتا غادي ترجع الأجواء إلى طبيعتها وهاشحال غادي تبقا تصب الشتاء

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن | دولي
منذ 12 دقيقة

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن

بالفيديو..شوفو المفاجأة..أمرأه اماراتية كادت أن تقع مغشي عليها عندما رأت اللاعب الايطالي ديل بييرو | بووز

بالفيديو..شوفو المفاجأة..أمرأه اماراتية كادت أن تقع مغشي عليها عندما رأت اللاعب الايطالي ديل بييرو

التحقيق مع رجال شرطة وجمارك بطنجة | مجتمع

التحقيق مع رجال شرطة وجمارك بطنجة

تحرير الملك العمومي بأكبر شوارع البيضاء | مجتمع

تحرير الملك العمومي بأكبر شوارع البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.