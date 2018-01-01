خاص:رغم حضوره نهائي الشان..إبعاد الناصيري من البروتوكول الأميري ﻿

لاحظ مجموعة من المتتبعين بإستغراب كبير غياب رئيس العصبة الإحترافية سعيد الناصيري عن البرتوكول الذي خُصص للأمير مولاي الحسن على هامش متابعته لنهائي ''الشان''.

شـــوف تيفي

لاحظ مجموعة من المتتبعين بإستغراب كبير غياب رئيس العصبة الإحترافية سعيد الناصيري عن البرتوكول الذي خُصص للأمير مولاي الحسن على هامش متابعته لنهائي ''الشان''.

وكشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن لائحة أعضاء المكتب المديري للجامعة التي سلمت للمكلفين بالبرتوكول الأميري تضمنت اسم سعيد الناصيري، غير أنه تضيف مصادرنا غاب بشكل مثير للجدل عن مراسيم السلام على الأمير مولاي الحسن رغم حضوره بمركب محمد الخامس.

وحاولت ''شوف تيفي'' استيقاء توضيحات حول الموضوع من طرف عضو جامعي، غير أنه رفض الحديث عن الموضوع.