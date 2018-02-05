 بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار فبلاصتها ﻿
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بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار فبلاصتها

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 15:50 بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك
بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار فبلاصتها
ما الذي تغير في شخصية بن كيران بين الأمس واليوم..أي بين وضعيته كرئيس للحكومة سابقا ووضعيته اليوم خارج المسؤولية الحكومية، حتى يستبدل صورة كانت تجمعه بالملك محمد السادس إبان تعيينه في منصب رئيس

شـــوف تيفي:

ما الذي تغير في شخصية بن كيران بين الأمس واليوم..أي بين وضعيته كرئيس للحكومة سابقا ووضعيته اليوم خارج المسؤولية الحكومية، حتى يستبدل صورة كانت تجمعه بالملك محمد السادس إبان تعيينه في منصب رئيس الحكومة بأخرى تجمعه بالراحل عبد الله باها..حيث لوحظ اليوم الإثنين 5 فبراير أن بن كيران استبدل الصورة التي جمعته مع الملك والتي ظل يحتفظ بها فوق رخام المدخنة في بيته ويظهرها دائما للصحافة و لزواره من مختلف الرُتب، بصورة أخرى تجمعه بالراحل “عبد الله باها”.

فما هي الرسالة التي أراد أن يوجهها الزعيم السابق للمصباح؟ وهل لذلك علاقة بالكتاب الذي أهداه بلال التليدي القيادي في البيجيدي لبن كيران وهو يصف من خلاله الطريقة التي غادر بها ''الزعيم'' بعد بلوكاج حكومي تلاه زلزال سياسي...فما الذي يريد أن يقوله بن كيران بعد أن غابت ابتسامته واستغنى عن صورته مع الملك وحضرت صورته مع الراحل باها...وأمر بتدوين كتاب عن أفول نجمه...اكيد أن وراء الأكمة ماوراءه. كما يقول المثل.!!

 

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شوف تيفي المغرب بنكيران باها الملك صورة بيته ولوال سياسي

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