 ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة ﻿
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ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 15:29 ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة | سبور
ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة
أكد مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم ، أن ملف المغرب لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ، من شأنه تسليط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة، مع تجنب النفقات غير

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم ، أن ملف المغرب لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ، من شأنه تسليط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة، مع تجنب النفقات غير المجدية .

وقال العلمي في حديث للأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، أن ترشيح المغرب يعتمد على جودة الملف، والشخصيات التي تحمله، وليس فقط على الوسائل المالية، مبرزا أنه تم وضع استراتيجية مدروسة، يتم من خلالها تعبئة واستغلال كل إمكانيات البلاد من أجل الفوز بهذا الرهان.

وأضاف '' سنعلن خلال بضعة أيام عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعزيز ملف ترشيحنا''، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص والمختصين والمهنيين في المجال الرياضي يوحدون جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف.

واعتبر أن الترشح لاحتضان المونديال مسألة مركبة تجمع بين حلم أمة وحماس شعب، وتصميم بلد، وقوة ملف، فضلا عن ضمانات النجاح التي تقدم لعالم كرة القدم ، مذكرا بأن المغرب انخرط في برنامج واسع وطموح للاستثمارات في البنيات التحتية والفنادق بما يستجيب في المقام الأول لحاجيات المغاربة ولتطلعاتهم.

وأكد أن المغرب يتوفر على عشر مطارات دولية عصرية ، تستجيب للمعايير المعتمدة في البلدان المتقدمة ، كما يتوفر على بنيات تحتية طرقية مماثلة لتلك الموجودة في أروبا، سواء على مستوى الطرق السيارة ، أو الطرق المزدوجة، مضيفا أن الخط السككي السريع سيكون جاهزا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر .

وقال أن خطوطا أخرى تربط بين الدار البيضاء ومراكش ووجدة ستكون جاهزة سنة 2026 .

وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي أشار العلمي إلى أن المغرب يتوفر على شبكة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، موضحا أن كل مدينة تحتضن منافسات المونديال ستتوفر على مركز استشفائي جامعي يغطي حاجيات سكانها وسكان ضواحيها.

وأضاف ''نقترح أيضا ملاعب سيتواصل العمل بها بعد المونديال'' مشيرا إلى أنه لن يتم صرف أي درهم في غير التجهيزات التي تعود بالفائدة على السكان.

وأبرز أن المغرب يعتبر بلدا صاعدا لديه حاجيات على مستوى البنيات التحتية في ميادين الصحة والتربية والرياضة ، مؤكدا أن المملكة سرعت منذ سنوات من وتيرة استثماراتها العمومية، من أجل تأهيل مختلف جهات البلاد والاستجابة لحاجيات السكان، ومتطلبات المستثمرين الأجانب.

وشدد من جهة أخرى على أن ترشيح المغرب هو ترشيح لكل البلدان الإفريقية، ولقارة برمتها، مشيرا إلى أن المملكة لديها الثقة في أشقائها الأفارقة. وخلص إلى القول أن ''ملف ترشيحنا يتحدث نيابة عنا ''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البنيات التحتية المونديال مولاي حفيظ العلمي مونديال 2026

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