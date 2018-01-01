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نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 15:25 نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع
نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا، يومي الاثنين والثلاثاء، بالعديد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة،

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا، يومي الاثنين والثلاثاء، بالعديد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا رعدية قوية محليا ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وشيشاوة والجديدة وسيدي بنور وآسفي والصويرة ومرتفعات شتوكة آيت باها وتزنيت، ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الاثنين وحتى منتصف نهار غد الثلاثاء.

وأضافت أن أمطارا رعدية معتدلة، قد تكون أحيانا قوية، ستشمل أقاليم العرائش والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرات- تمارة وبنسليمان والمحمدية والدار البيضاء والنواصر وسيدي إيفني وتاونات، ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الاثنين وحتى الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع تسجيل أمطار رعدية معتدلة، قد تكون أحيانا قوية، غدا الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان ومولاي يعقوب وفاس ومكناس ووزان والدريوش والناظور.

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