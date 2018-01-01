 عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين ﻿
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عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

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عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 15:23 عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك
عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين
كشف ''عبد الله بوانو'' رئيس جماعة مكناس أن الأحداث التي شهدها مقر جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018، والتي تم تصوير ها بشريط ''فيديو'' يوثق لحظات محاصرته من طرف بعض المواطنين ومقابلته بشعارات تنديدية

''شوف تيفي''

كشف ''عبد الله بوانو'' رئيس جماعة مكناس أن الأحداث التي شهدها مقر جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018، والتي تم تصوير ها بشريط ''فيديو'' يوثق لحظات محاصرته من طرف بعض المواطنين ومقابلته بشعارات تنديدية تعود لحسابات سياسية محضة ولا علاقة له وأعضاء الجماعة بها.

وأضــاف في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بمجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة ''سيكوميك''، والذي يتعلق بنزاع تجاري لا علاقة للجماعة به ، وأنه بالرغم من ذلك حاول جاهدا فك المشكل وحاول التدخل وسبق وأشار للأمر عبر بعض وسائل الإعلام الرسيمة، مبرزا أن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة، وأنه ليس من اختصاصاتها التدخل في بعض الأشياء التي تعد خارج القانون ولا علاقة لها بالميثاق الجماعي.

وزاد ''بوانــو'' أن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الاجتماعي وغيره من أنواع التدخل، مردفا أن مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في إيجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.

وأسند خروج بعض النساء للتظاهر والاحتجاج إلى بعض الجهات المعارضة له، والتي تحاول التشويش على السير العام للمجلس واعتبرها محاولة يائسة لتحريف الحقائق غير المستندة على أساس قانوني.

واستغرب القيادي بحزب ''البيجيدي'' من تحميله كرئيس الجماعة وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية، مؤكدا أن هناك أطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة وتحاول الضغط عليه من خلالها .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو

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