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يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة وسط مقهى ديال الشيشة بالبيضاء

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 15:08 يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة وسط مقهى ديال الشيشة بالبيضاء | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة وسط مقهى ديال الشيشة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إحدى مقاهي الشيشة بحي مولاي رشيد بالبيضاء، شهدت نهاية الأسبوع المنصرم، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إحدى مقاهي الشيشة بحي مولاي رشيد بالبيضاء، شهدت نهاية الأسبوع المنصرم، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وأوضح المصدر ذاته بأن الضحية، حل بالمقهى لإخراج شقيقه، قبل أن يتفاجأ بخمسة أشخاص ينهالون عليه بالضرب المبرح، ليسقط غارقا في دمائه، مشيرا إلى أن المعتدين، وخلال محاولتهم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان بواسطة دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور''، تعرضوا لحادث خطير.

وأكد ذات المصدر أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة، عشية أمس الأحد، بالمستشفى المذكور، مبرزا بأن الدائرة الأمنية للحي الصناعي تكلفت في البداية بالتحقيق، قبل أن تتدخل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد حيث تم إيقاف المتورطين الخمسة في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بصاحب المقهى والحارس ''الفيدور'' و موزع الجمر ''جمايري'' وشخصين آخرين.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' أن جميع الموقوفين، سيمثلون غدا أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

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المغرب شوف تيفي الجريمة الشيشة جريمة محكمة الاستئناف

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