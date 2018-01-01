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قيادي كبير بحزب التراكتور في قلب فضيحة الإستيلاء على الأراضي بالجهة الشرقية خارج القانون

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 14:53 قيادي كبير بحزب التراكتور في قلب فضيحة الإستيلاء على الأراضي بالجهة الشرقية خارج القانون | حوادث و حقوق
قيادي كبير بحزب التراكتور في قلب فضيحة الإستيلاء على الأراضي بالجهة الشرقية خارج القانون
في إطار متابعته لملف إقصاء أحد المقاولين الشباب من إقتناء بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية بسلوان من أجل إنجاز مشروعه الذي سيمكن من تشغيل الشباب وبعد الاستفسار عن سبب رفض طلبه من قبل رئيس بلدية سلوان،

''شـوف تيفي''

في إطار متابعته لملف إقصاء أحد المقاولين الشباب من إقتناء بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية بسلوان من أجل إنجاز مشروعه الذي سيمكن من تشغيل الشباب وبعد الاستفسار عن سبب رفض طلبه من قبل رئيس بلدية سلوان، وقف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على العديد من الخروقات الخطيرة التي تطبع عملية توزيع القطع الأرضية بالشطر الرابع بالمنطقة الصناعية بسلوان والتي تتداخل فيها كل أنواع الفساد من استغلال للنفوذ وعدم احترام للضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير.

وفي هــذا الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور في بيان صدر اليوم الاثنين 5 فبراير 2018، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، تؤكد أنها فوجئت أثناء تحقيقها في شكاية مقاول شاب رفضت محاولته الحصول على قطعة أرضية بالشطر الرابع للمنطقة الصناعية بسلوان.. بأن رئيس بلدية سلوان قد فوت 5 قطع أرضية بالمنطقة الصناعية المذكورة دفعة واحدة لشركة تابعة لعبد النبي بعيوي رئيس مجلس الجهة و فردين آخرين من عائلته و ذلك مقابل مبلغ 100 درهم للمتر فقط و ذلك قبل ان يتنازل بعيوي عن حصته في الشركة المتخصصة في إنتاج مادة الزفت لشخص آخر.

و الأغرب حسب بيان الجمعية أن من بين القطع المفوتة لشركة بعيوي قطعة مخصصة حسب مخطط التعمير للمحجز البلدي في خرق سافر لكل القوانين و أمام أنظار جميع السلطات، بل وأن الجماعة قامت بتفويت هذه القطع حتى قبل أن تقوم بتجهيزها أو الحصول على شهادة تسليم مؤقت.

هـــذا و طالبت الجمعية أمام هذا الاستغلال للنفوذ و التلاعب بالقوانين و الممتلكات الجماعية، عامل الناظور و وزير الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه في هذه التفويتات غير القانونية و ابطالها و معاقبة مرتكبيها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأراضي نفوذ وجدة سلوان

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