بــالصور.. مظاهرات حاشدة من قلب روما الإيطالية ترفض الرئيس التركي ''أردوغان'' ﻿

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مُظاهرات حاشدة ترفض استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وصل إلى روما، مساء الأحد، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها فرانسيس، ونظيره الإيطالي سيرجيو

''شــوف تيفي''

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مُظاهرات حاشدة ترفض استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وصل إلى روما، مساء الأحد، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها فرانسيس، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.

وكان في استقبال أردوغان في مطار روما فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي، سفيرا تركيا في الفاتيكان محمد باتشاجي، ومراد سالم إسانلي، ومدير البروتوكول في الفاتيكان خوسيه بيتانكورت، ومدير البروتوكول في إيطاليا ريكاردو غواريليا، ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، وكل من وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والدفاع نور الدين جانيكلي، والاتحاد الأوروبي عمر تشليك، والطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق.

وزيارة أردوغان للفاتيكان هي الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية التركية، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي الراحل جلال بايار عام 1959.