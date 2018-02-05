 بــالصور.. مظاهرات حاشدة من قلب روما الإيطالية ترفض الرئيس التركي ''أردوغان'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ملتحي بمدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ''ملتحي'' بمدينة سيدي بنور

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي | بووز

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بــالصور.. مظاهرات حاشدة من قلب روما الإيطالية ترفض الرئيس التركي ''أردوغان''

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 14:47 بــالصور.. مظاهرات حاشدة من قلب روما الإيطالية ترفض الرئيس التركي أردوغان | دولي
بــالصور.. مظاهرات حاشدة من قلب روما الإيطالية ترفض الرئيس التركي ''أردوغان''
انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مُظاهرات حاشدة ترفض استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وصل إلى روما، مساء الأحد، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها فرانسيس، ونظيره الإيطالي سيرجيو

''شــوف تيفي''

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مُظاهرات حاشدة ترفض استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وصل إلى روما، مساء الأحد، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها فرانسيس، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.

وكان في استقبال أردوغان في مطار روما فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي، سفيرا تركيا في الفاتيكان محمد باتشاجي، ومراد سالم إسانلي، ومدير البروتوكول في الفاتيكان خوسيه بيتانكورت، ومدير البروتوكول في إيطاليا ريكاردو غواريليا، ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، وكل من وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والدفاع نور الدين جانيكلي، والاتحاد الأوروبي عمر تشليك، والطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق.

وزيارة أردوغان للفاتيكان هي الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية التركية، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي الراحل جلال بايار عام 1959.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الرئيس التركي رجب أردوغان إيطاليا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

صادم..وزير قتل صحافية بالقرطاس ونتاحر | دولي

صادم..وزير قتل صحافية بالقرطاس ونتاحر

عاجل..محاكمة المغربي صلاح عبد السلام المتورط في عملية باريس الإرهابية | دولي

عاجل..محاكمة المغربي صلاح عبد السلام المتورط في عملية باريس الإرهابية

بالصور..كتاب مصنوع من الجلد البشري يظهر في معرض الكتب يفزع الزوار | دولي

بالصور..كتاب مصنوع من الجلد البشري يظهر في معرض الكتب يفزع الزوار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة | بــووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية | خارج البلاطو

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب

في قلب أول بنك موبيل بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل | مال و أعمال

في قلب أول ''بنك موبيل'' بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 27 دقيقة

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.