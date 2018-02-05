 هذا ما قاله لقجع عقب منع أساطير كرة القدم من ولوج مركب دونور لمتابعة نهائي الشان + اتصال هاتفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ملتحي بمدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ''ملتحي'' بمدينة سيدي بنور

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي | بووز

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

هذا ما قاله لقجع عقب منع أساطير كرة القدم من ولوج مركب دونور لمتابعة نهائي الشان + اتصال هاتفي

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 14:30 هذا ما قاله لقجع عقب منع أساطير كرة القدم من ولوج مركب دونور لمتابعة نهائي الشان + اتصال هاتفي | سبور
هذا ما قاله لقجع عقب منع أساطير كرة القدم من ولوج مركب دونور لمتابعة نهائي الشان + اتصال هاتفي
بعد منعهم من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس السبت لمتابعة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النجيري برسم نهائي الشان، قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة

شوف سبور

بعد منعهم من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس السبت لمتابعة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النجيري برسم نهائي الشان، قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتذاره لكل من أحمد فرس، عسيلة وكلاوة نجوم المنتخب الوطني المغربي سابقا.

وفي تصريح هاتفي لشوف تيفي مع فوزي لقجع، كشف الأخير أنه تفاجأ عقب نهاية المباراة، بمنع أساطير كرة القدم من دخول « دونور » رغم توفرهم على دعوات خاصة، مضيفا أن أحمد فرس، عسيلة وكلاوة لهم مكانة خاصة لدى الجامعة.

تجدر الإشارة، إلى أنه وبعد منعهم من الدخول إلى مركب محمد الخامس، اضطر هؤلاء الأساطير إلى متابعة نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بين المغرب و نيجيريا في إحدى مقاهي المحمدية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور تصريح فوزي لقجع رئيس الجامعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص:رغم حضوره نهائي الشان..إبعاد الناصيري من البروتوكول الأميري | سبور

خاص:رغم حضوره نهائي الشان..إبعاد الناصيري من البروتوكول الأميري

غاريدو يمنح دوليي الرجاء يومي راحة بعد تتويجهم بـالشان | سبور

غاريدو يمنح دوليي الرجاء يومي راحة بعد تتويجهم بـ''الشان''

ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة | سبور

ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 سيسلط الضوء على مؤهلات وخصوصية المملكة مع تجنب النفقات الزائدة

بودريقة يعرض برنامجه الرئاسي في حفل عشاء بمنزله | سبور

بودريقة يعرض برنامجه الرئاسي في حفل عشاء بمنزله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة | بــووز
منذ 20 دقيقة

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية | خارج البلاطو

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب

في قلب أول بنك موبيل بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل | مال و أعمال

في قلب أول ''بنك موبيل'' بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 26 دقيقة

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.