هذا ما قاله لقجع عقب منع أساطير كرة القدم من ولوج مركب دونور لمتابعة نهائي الشان + اتصال هاتفي ﻿

بعد منعهم من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس السبت لمتابعة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النجيري برسم نهائي الشان، قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة

شوف سبور

بعد منعهم من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس السبت لمتابعة مباراة المنتخب المغربي والمنتخب النجيري برسم نهائي الشان، قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتذاره لكل من أحمد فرس، عسيلة وكلاوة نجوم المنتخب الوطني المغربي سابقا.

وفي تصريح هاتفي لشوف تيفي مع فوزي لقجع، كشف الأخير أنه تفاجأ عقب نهاية المباراة، بمنع أساطير كرة القدم من دخول « دونور » رغم توفرهم على دعوات خاصة، مضيفا أن أحمد فرس، عسيلة وكلاوة لهم مكانة خاصة لدى الجامعة.

تجدر الإشارة، إلى أنه وبعد منعهم من الدخول إلى مركب محمد الخامس، اضطر هؤلاء الأساطير إلى متابعة نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بين المغرب و نيجيريا في إحدى مقاهي المحمدية.