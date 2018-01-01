عاجل..تفاصل حصرية حول عملية سرقة الملاين من محل تجاري بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة سرقة مبلغ مالي كبير من خزنة محل تجاري بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من صاحب المحل أن المبلغ المسروق بالضبط هو 250 مليون سنتيم، وليس مبلغ 400 مليون كما كانت تشير المعطيات الأولى.

''شوف تيفي''

في جديد واقعة سرقة مبلغ مالي كبير من خزنة محل تجاري بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من صاحب المحل أن المبلغ المسروق بالضبط هو 250 مليون سنتيم، وليس مبلغ 400 مليون كما كانت تشير المعطيات الأولى.

وأوضح المصدر ذاته أن الشكوك تحوم حول تورط عامل بالمحل في سرقة هذا المبلغ لأنه كان يتوفر على المفاتيح، مشيرا إلى أن صاحب المحل يتواجد في هذه اللحظات لدى المصالح الأمنية من أجل الاستماع له.

وأشار ذات المصدر أن الشخص الذي تحوم الشكوك حوله، قام أول أمس السبت، بكراء سيارة خفيفة، مبرزا على أن المصالح الأمنية قد تقوم بالبحث عن العامل من خلال تتبع مكان السيارة.