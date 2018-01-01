عاجل..هاد الشي خطير وديال الأفلام: 400 مليون سنتيم تسرقات من محل تجاري بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، حلت قبل قليل من يومه الإثنين، بمحل خاص ببيع ألعاب الأطفال بدرب عمر بالدارالبيضاء، بعد توصلها بإخبارية من صاحبه تفيد بسرقة 400 مليون سنتيم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، حلت قبل قليل من يومه الإثنين، بمحل خاص ببيع ألعاب الأطفال بدرب عمر بالدارالبيضاء، بعد توصلها بإخبارية من صاحبه تفيد بسرقة 400 مليون سنتيم.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحب المحل، أبلغ الشرطة بقيام مجهولين خلال الساعات الأولى من يومه الإثنين، باقتحام محله وسرقة مبلغ 400 مليون سنتيم من الخزنة.

وأشار ذات المصدر أن عناصر دائرة درب عمر والشرطة القضائية والشرطة العلمية بالدارالبيضاء، حلوا بعين المكان، حيث تمت معاينة المحل والخزنة، ليتم بعد ذلك نقل صاحب المحل من أجل التحقيق معه.