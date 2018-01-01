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عــــاجل: نبيل عيوش يعترف..''معجبنيش الحال بعد فيلم الزين اللي فيك''

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 12:27 عــــاجل: نبيل عيوش يعترف..معجبنيش الحال بعد فيلم الزين اللي فيك | ثقافة و فنون
عــــاجل: نبيل عيوش يعترف..''معجبنيش الحال بعد فيلم الزين اللي فيك''
في اعتراف مباشر،أمام نساء و رجال الإعلام قال المخرج السينمائي نبيل عيوش إن ردة فعل المغاربة بعد الفيلم المثير الزين الي فيك لم ترقه قائلا..'' معجبنيش الحال مور الزين لي فيك''.

شـــوف تيفي:

في اعتراف مباشر،أمام نساء و رجال الإعلام قال المخرج السينمائي نبيل عيوش إن ردة فعل المغاربة بعد الفيلم المثير الزين الي فيك لم ترقه قائلا..'' معجبنيش الحال مور الزين لي فيك''.

و كشف عيوش يومه الإثنين بسينما ميغاراما، وهو يتحدث خلال العرض الخاص بالصحافة لفيلمه الجديد ''رازيا'' ..''ها أنا رجعت من جديد ماعجبنيش الحال مور الزين اللي فيك و ما عجبنيش نخلي الفيلم ديالي الجديد يتعطل..''

و سيعرض الفيلم الجديد لنبيل عيوش ابتداء من الأسبوع المقبل 12 فبراير بالقاعات السينمائية وهو من بطولة مريم التوزاني زوجة نبيل عيوش، ويونس بواب، وعبد الإله رشيد وآخرون، وقد تم تصوير مشاهده بمدينة الدار البيضاء .

 

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شوف تيفي المغرب رازيا عيوش نبيل عرض سينما

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