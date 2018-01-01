المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا ﻿

حل المغرب في الرتبة 86 عالميا على مؤشر (هيريتاج فاوندايشن) الأمريكية في تصنيف يضم 160 دولة حول الحرية الاقتصادية، برصيد نقاط بلغ 69.9 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ 61.5 نقطة من 100 التي سجلها في ترتيب السنة

''شـوف تيفي''

حل المغرب في الرتبة 86 عالميا على مؤشر (هيريتاج فاوندايشن) الأمريكية في تصنيف يضم 160 دولة حول الحرية الاقتصادية، برصيد نقاط بلغ 69.9 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ 61.5 نقطة من 100 التي سجلها في ترتيب السنة الماضية.

و بحسب جريدة ''أخبار اليوم'' في عدد اليوم الاثنين، فإن تحسين أداء مؤشرات الصحة المالية والنزاهة الحكومية مكّن المغرب من تعويض الانخفاض في حرية الاستثمار وحرية التجارة وخوّل المملكة احتلال المرتبة السابعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنتيجة إجمالية أعلى من المتوسط الإقليمي والعالمي.

وقالت المؤسسة، التي تقيس أداء الدول على مؤشر الحرية الاقتصادية، إن المغرب تمكن من تحسين أدائه بشكل طفيف، بلغت نسبته 0.4 في المائة، ما خوله احتلال الرتبة السادسة عربيا في تصنيف تصدرته الإمارات العربية المتحدة متبوعة بقطر والبحرين والأردن والكويت.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه عدة معايير منها سيادة القانون والكفاءة التنظيمية وكفاءة التنظيمات القضائية وحقوق الملكية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال، فضلا عن معيار حرية التعبير والقوانين المنظمة لسوق اليد العاملة.