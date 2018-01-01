 المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ملتحي بمدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ''ملتحي'' بمدينة سيدي بنور

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي | بووز

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 12:20 المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا | اقتصاد
المغــرب لا زال يترنح على مؤشر الحرية الاقتصادية .. وهـذه هي الرتبة التي يحتلها عالميا
حل المغرب في الرتبة 86 عالميا على مؤشر (هيريتاج فاوندايشن) الأمريكية في تصنيف يضم 160 دولة حول الحرية الاقتصادية، برصيد نقاط بلغ 69.9 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ 61.5 نقطة من 100 التي سجلها في ترتيب السنة

''شـوف تيفي''

حل المغرب في الرتبة 86 عالميا على مؤشر (هيريتاج فاوندايشن) الأمريكية في تصنيف يضم 160 دولة حول الحرية الاقتصادية، برصيد نقاط بلغ 69.9 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ 61.5 نقطة من 100 التي سجلها في ترتيب السنة الماضية.

و بحسب جريدة ''أخبار اليوم'' في عدد اليوم الاثنين، فإن تحسين أداء مؤشرات الصحة المالية والنزاهة الحكومية مكّن المغرب من تعويض الانخفاض في حرية الاستثمار وحرية التجارة وخوّل المملكة احتلال المرتبة السابعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنتيجة إجمالية أعلى من المتوسط الإقليمي والعالمي.

وقالت المؤسسة، التي تقيس أداء الدول على مؤشر الحرية الاقتصادية، إن المغرب تمكن من تحسين أدائه بشكل طفيف، بلغت نسبته 0.4 في المائة، ما خوله احتلال الرتبة السادسة عربيا في تصنيف تصدرته الإمارات العربية المتحدة متبوعة بقطر والبحرين والأردن والكويت.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه عدة معايير منها سيادة القانون والكفاءة التنظيمية وكفاءة التنظيمات القضائية وحقوق الملكية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال، فضلا عن معيار حرية التعبير والقوانين المنظمة لسوق اليد العاملة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحرية الاقتصادية مؤشرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحتفي بمواهب العاملين بها وأقربائهم بتنظيم مواهب اتصالات

بالفيديو..أمراء خليجيون يحلون بمدينة الداخلة رفقة صقورهم للصيد | اقتصاد

بالفيديو..أمراء خليجيون يحلون بمدينة الداخلة رفقة صقورهم للصيد

بالفيديو..أمراء خليجيون يحلون بمدينة الداخلة رفقة صقورهم للصيد | اقتصاد

بالفيديو..أمراء خليجيون يحلون بمدينة الداخلة رفقة صقورهم للصيد

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية » | اقتصاد

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية »

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة | بــووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية | خارج البلاطو

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب

في قلب أول بنك موبيل بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل | مال و أعمال

في قلب أول ''بنك موبيل'' بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 27 دقيقة

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.