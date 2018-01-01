جمال السلامي يقدم رسميا استقالته من تدريب المنتخب الوطني ﻿

في قرار مفاجئ ،أعلن بشكل غير مباشر الإطار الوطني جمال السلامي استقالته من تدريب المنتخب المغربي المحلي بعد التتويج بكأس الشان.

شــوف تيفي:

في قرار مفاجئ ،أعلن بشكل غير مباشر الإطار الوطني جمال السلامي استقالته من تدريب المنتخب المغربي المحلي بعد التتويج بكأس الشان.

و قال السلامي إن مهمته التدريبية و مشواره رفقة المنتخب المحلي انتهى بشكل رسمي بانتهاء عقده مع الجامعة الملكية لكرة القدم، مضيفا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة نهائي الشان أنه سيكون في خدمة الكرة المغربية خلال مشواره التدريبي.

وعبر المتحدث ذاته عن فخره بشرف تمثيل الأطر الوطنية، وكتابة سطر في تاريخ كرة القدم المغربية، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا الانجاز، وفي مقدمتهم الناخب الوطني هيرفي رونار الذي ظل قريبا من المجموعة طيلة المنافسات، وكان لحضوره وتجربته أثر كبير على اللاعبين.

ونجح المنتخب المغربي في إحراز لقب الشان لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية، منذ انطلاق هذه البطولة سنة 2009 بالكوت ديفوار.

وسجل أهداف أسود الأطلس كل من زكرياء حدراف في الدقيقتين 45 و64 ووليد الكرتي (د61)، وأيوب الكعبي (د73) الذي رفع رصيده إلى تسعة أهداف وتوج كأفضل هداف في تاريخ بطولة افريقيا للاعبين المحليين.