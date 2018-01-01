ترشيح المغرب سيشكل محركا للمرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة ﻿

كتبت الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير أن ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ،من شأنه أن يشكل محركا للشروع في المرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة.

"شـوف تيفي"

كتبت الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير أن ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ،من شأنه أن يشكل محركا للشروع في المرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة.

وفي هذا الصدد أضافت الأسبوعية أن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية بمليارات الدراهم، سيكون لها بدون شك تأثير على النمو والتشغيل، مشيرة الى أنه يبدو أن المسؤولين المغاربة استوعبوا درس الألعاب الأولمبية بلندن أو مونديال البرازيل.

وقالت الأسبوعية أن المملكة تعول كثيرا بخصوص الحصول على أصوات ،على التضامن الإفريقي، مؤكدة أنه بفضل دبلوماسيته أضحى المغرب عضوا مؤثرا في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي لا يفوت رئيسها أحمد أحمد أي فرصة للتعبير عن دعم ملف المغرب.

هــــذا وتابعت الأسبوعية أنه حتى خارج القارة لا تفتقر المملكة إلى نقاط قوة مثل القرب والتوقيت وأفق ومناخ الأعمال وهي كلها مؤهلات قابلة للترجمة إلى أصوات للفيدراليات الأوروبية، مبرزة أيضا جودة العلاقات التي تربط المغرب مع غالبية البلدان العربية، دون الحديث عن تعزيز الشراكة مع البلدان الآسيوية.