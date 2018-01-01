 ترشيح المغرب سيشكل محركا للمرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ملتحي بمدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ''ملتحي'' بمدينة سيدي بنور

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي | بووز

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

ترشيح المغرب سيشكل محركا للمرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 11:27 ترشيح المغرب سيشكل محركا للمرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة | بوليتيك
ترشيح المغرب سيشكل محركا للمرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة
كتبت الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير أن ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ،من شأنه أن يشكل محركا للشروع في المرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة.

"شـوف تيفي"

كتبت الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير أن ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ،من شأنه أن يشكل محركا للشروع في المرحلة الثانية من تطوير البنيات التحتية بالمملكة.

وفي هذا الصدد أضافت الأسبوعية أن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية بمليارات الدراهم، سيكون لها بدون شك تأثير على النمو والتشغيل، مشيرة الى أنه يبدو أن المسؤولين المغاربة استوعبوا درس الألعاب الأولمبية بلندن أو مونديال البرازيل.

وقالت الأسبوعية أن المملكة تعول كثيرا بخصوص الحصول على أصوات ،على التضامن الإفريقي، مؤكدة أنه بفضل دبلوماسيته أضحى المغرب عضوا مؤثرا في الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي لا يفوت رئيسها أحمد أحمد أي فرصة للتعبير عن دعم ملف المغرب.

هــــذا وتابعت الأسبوعية أنه حتى خارج القارة لا تفتقر المملكة إلى نقاط قوة مثل القرب والتوقيت وأفق ومناخ الأعمال وهي كلها مؤهلات قابلة للترجمة إلى أصوات للفيدراليات الأوروبية، مبرزة أيضا جودة العلاقات التي تربط المغرب مع غالبية البلدان العربية، دون الحديث عن تعزيز الشراكة مع البلدان الآسيوية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترشيح البنية التحتية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار فبلاصتها

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين

أول صــــــورة للأمير مولاي إسماعيل رفقــة مولودته | بوليتيك

أول صــــــورة للأمير ''مولاي إسماعيل'' رفقــة مولودته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة | بــووز
منذ 24 دقيقة

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية | خارج البلاطو

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب

في قلب أول بنك موبيل بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل | مال و أعمال

في قلب أول ''بنك موبيل'' بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.