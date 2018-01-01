 أسماء فنية لامعة تشارك في الدورة ال 17 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ملتحي بمدينة سيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل..إعادة تمثيل جريمة قتل ''ملتحي'' بمدينة سيدي بنور

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب الزلزال السياسي وهاشنو دار فبلاصتها | بوليتيك

بالصـــور:بنكيران يتخلصُ من صُورته مع المَلك استعداداً لنشر كتاب ''الزلزال السياسي'' وهاشنو دار

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة..وجدو راسكم: أمطار رعدية معتدلة إلى قوية محليا يومي الاثنين والثلاثاء بهذه المناطق

عبد الله بوانو لـشوف تيفي: هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض ملفات المواطنين | بوليتيك

عبد الله بوانو لـ''شوف تيفي'': هنـاك أطراف سياسية تحاول التشويش على مجلس جماعة مكناس والركوب على بعض

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي | بووز

شاهد بالفيديو .. أومتيتي مدافع برشلونة في قمـة الغضب بعد تعرضه لهتافات غير لائقة في مبارات الديربي

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

أسماء فنية لامعة تشارك في الدورة ال 17 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 11:23 أسماء فنية لامعة تشارك في الدورة ال 17 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس | ثقافة و فنون
أسماء فنية لامعة تشارك في الدورة ال 17 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس
تشارك مجموعة من الأسماء اللامعة في سينما التحريك في الدورة ال 17 لمهرجان مكناس الدولي لسينما التحريك التي ستقام من 16 إلى 21 مارس القادم. وحسب المنظمين،

"شـوف تيفي"

تشارك مجموعة من الأسماء اللامعة في سينما التحريك في الدورة ال 17 لمهرجان مكناس الدولي لسينما التحريك التي ستقام من 16 إلى 21 مارس القادم. وحسب المنظمين، فإن هذه الدورة المنظمة بمبادرة من مؤسسة "عائشة" وبشراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي بمكناس، ستعرف مشاركة أعلام في سينما التحريك منهم على الخصوص بريندا شابمان ( الولايات المتحدة)، وسوناو كاتابوشي ( اليابان )، وكارلوس سلدانا ( البرازيل – الولايات المتحدة).

وكانت بريندا شابمان، التي حققت أعمالها نجاحا واسعا، خاصة منها " الأسد الملك"، و "الجميلة والوحش"، و"أحدب نوتر دام"، قد فازت بجائزة الأوسكار عن أحسن فيلم تحريك سنة 2013 بعمل عنوانه "روبيل"، وسيكون جمهور هذه التظاهرة الفنية على موعد مع الفنانة بريندا شابمان في الندوة الافتتاحية للمهرجان التي ستكرم المرأة في مجال سينما التحريك.

ويعد المخرج كارلوس سلدانا منذ سنة 1993 من المبدعين الكبار في أشهر استوديوهات "بلو سكاي". ومن أبرز أعماله العالمية "العصر الجيلدي"، و"ريو 1"، و"ريو 2 ". وقد رشح عمله الأخير "فيرديناند" لجائزتي غولدن غلوب والأوسكار لهذه السنة.

وسيقدم الفنانون الثلاثة خلال هذه الدورة من مهرجان سينما التحريك مجموعة من الدروس في مجال سينما التحريك لفائدة الطلبة والمهنيين السينمائيين المغاربة، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية عرض مجموعة من أفلام التحريك، وتنظيم معارض وموائد مستديرة ولقاءات مع الفنانين، ومسابقات دولية في الأفلام القصيرة والطويلة، بالإضافة الى تكوين تلامذة المدارس الفنية والسمعية البصرية بالمغرب.

ومنذ سنة 2015، تم إدماج مهرجان مكناس الدولي لسينما التحريك في الموسم الثقافي المغرب - فرنسا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغر ب مكناس وجوه لامعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــــاجل: نبيل عيوش يعترف..معجبنيش الحال بعد فيلم الزين اللي فيك | ثقافة و فنون

عــــاجل: نبيل عيوش يعترف..''معجبنيش الحال بعد فيلم الزين اللي فيك''

فنان عربي شهير ينجو من موت محقق إثر تصوير كليب أغنيته | ثقافة و فنون

فنان عربي شهير ينجو من موت محقق إثر تصوير كليب أغنيته

الفنانة أسماء لمنور أول المهنئين للمنتخب وها أشنو قالت | ثقافة و فنون

الفنانة أسماء لمنور أول المهنئين للمنتخب وها أشنو قالت

بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو | ثقافة و فنون

بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة | بــووز
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..بعدما استقبلوه بالزغاريت فمطار سلا..الحليب و التمر لحظة وصول الطفل حمزة الأبيض إلى منزله بتمارة

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية | خارج البلاطو

نبيل عيوش في أول تصريح بالدارجة عن فيلمه الجديد..هاعلاش اختاريت ناقش فالفيلم ديالي الحرية و التربية

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب | خارج البلاطو

بالفيديو..من قلب منزل الطفل المغربي حمزة الأبيض بعد عودته إلى المغرب ..شوفو أشنو قال العم ديالو..إيلا كان جورج وسوف سلطان الطرب..ولد خويا هو أمير الطرب

في قلب أول بنك موبيل بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل | مال و أعمال

في قلب أول ''بنك موبيل'' بالمغرب...تفاصيل لم تعرفها من قبل

﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

خطير وبالصور.. إيقاف مغاربة بإيطاليا

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بـ22 إقليما | مجتمع

موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع | دولي

صادم وبالصور..أب تزوج من بنتو وولدو رضيع

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية | بوليتيك

عاجل وحصري..وصول أمير قطر إلى هذه المدينة المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.