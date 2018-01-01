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بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 11:15 عاجل..بسبب الثلوج: إيقاف الدراسة بأزيلال | مجتمع
عاجل..بسبب الثلوج: إيقاف الدراسة بأزيلال
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأزيلال، بعد النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية،

"شوف تيفي"

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأزيلال، بعد النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية، بأنها طالبت المديرين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المعهودة في مواجهة موجات البرد والتساقطات المطرية والثلجية التي سيعرفها الإقليم خلال الفترة الممتدة من 5 فبراير 2018 إلى غاية التاسع منه ضمانا للأمن الإنساني والمتمثلة فيما تنص عليه المذكرة الوزارية الصادرة في شأن مواجهة أخطار تغيرات أحوال الطقس.

وحسب بلاغ للمديرية فإنه سيتم اللجوء إلى التوقف الاضطراري للدراسة في المناطق التي ستعرف تهاطل الثلوج وتراكمها وفق المسطرة المعمول بها، وسيتم توفير التدفئة داخل الحجرات الدراسية ونوادي الداخليات، وتوفير الأغطية الكافية لفائدة التلاميذ الداخليين وتحصين المراقد، توفير التموين الكافي للمطاعم والداخليات.

ودعت المديرية سائقي النقل المدرسي إلى توخي الحذر وعند الضرورة إيقاف الخدمة، والقيام بحملة تحسيسية في أوساط التلاميذ والأطر التربوية لتفادي الاختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون.

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المغرب شوف تيفي أزيلال الثلوج المديرية الإقليمية الداخليات

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