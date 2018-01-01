بعد تتويجه بلقب "الشان" ... السلامي ينهي مشواره رفقة المنتخب المحلي ﻿

فاجأ الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي، الجماهير المغربية يوم أمس الأحد بأنه أنهى مشواره رفقة النخبة الوطنية، بعد فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

فاجأ الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي، الجماهير المغربية يوم أمس الأحد بأنه أنهى مشواره رفقة النخبة الوطنية، بعد فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأضاف الإطار الوطني، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب اللنيجري ، برسم كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بأنه أنهى مهمته التدريبية رفقة المنتخب المحلي بشكل رسمي، مضيفا، أنه سيكون في خدمة الكرة المغربية خلال مشواره التدريبي، كما أشار أن القادم أفضل إن شاء الله.

ويذكر أن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، حقق يوم أمس لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بالإضافة إلى تتويج أيوب الكعبي بلقب هداف البطولة بتسعة أهداف .