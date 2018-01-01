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المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يناقش وسيلة ربط الإنسان المغربي بجذوره العائلية

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 10:57 المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يناقش وسيلة ربط الإنسان المغربي بجذوره العائلية | بوليتيك
المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يناقش وسيلة ربط الإنسان المغربي بجذوره العائلية
نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، نهاية الأسبوع، بمدينة فرانكفورت، لقاء تواصليا حول موضوع '' الثقافة الإسلامية في زمن الثقافة الرقمية: فرص وتحديات''، وشارك في هذا اللقاء

''شـوف تيفي''

نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، نهاية الأسبوع، بمدينة فرانكفورت، لقاء تواصليا حول موضوع '' الثقافة الإسلامية في زمن الثقافة الرقمية: فرص وتحديات''، وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، سبعون إطارا مغربيا أثبتوا ذاتهم في مجموعة من مجالات البحث العلمي وأصبحوا فاعلين في بناء المجتمع وتطويره.

وأوضح خالد حاجي، الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أنه تم خلال هذه الندوة '' بحث كيف يمكن الاستفادة اليوم من الثقافة الرقمية لربط الإنسان المغربي بجذوره العائلية والثقافية والدينية، والمساهمة في إغناء الثقافة الأصلية التي ينحدر منها''.

وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على أن الثقافة الرقمية تطرح اليوم مجموعة من التحديات أمام انتشار عدد من الوعاظ الرقميين والذين ينشطون على الشبكة العنكبوتية بدون حسيب ولا رقيب، وينشرون خطابا قد يحرض على الانحراف عن طريق الصواب ولا يساهم في تنوير الأجيال الصاعدة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية وبحس نقدي كبير في التعامل مع الفضاء الافتراضي.

وأضاف أن المشاركين في هذه الندوة دعوا إلى '' تطوير ميكانيزمات والنهوض بمجال الثقافة الرقمية للاستفادة من الخبرات المتراكمة وجعل المغاربة يستفيدون ويفيدون غيرهم سواء في بلدان الاستقبال أو بلدانهم الأصلية ''.

هــذا ويواجه المسلمون في زمن الثقافة الرقمية تحديات كثيرة، منها ما هو مشترك بينهم وبين غيرهم، ومنها ما هو خاص بهم. كما أن هذه الثقافة تمنحهم فرصا عظيمة للانخراط في روح العصر وتحقيق ذواتهم في سياق كوني أرحب، ويأتي على رأس الفرص التي تسنح للمسلمين اليوم، في الزمن الرقمي، فرصة ربط ذواتهم بثقافة آبائهم وأجدادهم، ربطا يكون مصدر قوة واغتناء، لا مصدر ضعف وافتقار.

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