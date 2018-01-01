فضيحة..معلمة مزوجة بثلاثة رجال+تفاصيل جد صادمة ﻿

اهتزت مدينة نواذيبو الموريتانية، خلال الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها ''معلمة'' تم ضبطها وهي متزوجة بثلاثة رجال في آن واحد في حي الباز شمال المدينة .

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة نواذيبو الموريتانية، خلال الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها ''معلمة'' تم ضبطها وهي متزوجة بثلاثة رجال في آن واحد في حي الباز شمال المدينة .

وحسب موقع ''تقدمي'' الموريتاني فإن الفضيحة تم الكشف عنها بعد أن ضبط الزوج الأول العامل في مجال بيع اللحوم أثناء عودته إلى منزله ليجد زوجته في أحضان رجل آخر، وقام بتقديم شكاية منها إلى مفوضية الشرطة التي قامت بالتحقيق في الموضوع حيث ادعى كل من الرجلين أنه زوج للسيدة التي تعمل كمعلمة، والتي لم تنكر القضية وقالت إن عمليات الزواج لم يفصل بينها سوى أسبوع.

وأوضح الموقع الموريتاني بأنه وبعد أن شاعت القضية بين الساكنة، كشف رجل ثالث يعمل في مجال النقل بين العواصم أنه هو الآخر زوج للسيدة التي لم تنكر أيضا أنها تزوجت منه دون علم الآخرين وكانت تستعمل الأدوية الطبية والعوازل لمنع الحمل .

وأشار ذات المصدر أن الشرطة، أوقفت الجميع لإجراء التحقيقات اللازمة والنظر في الجانب الشرعي في الحادثة الغريبة من نوعها .