هـــام للمغاربة..بعد يومين من التساقطات المطرية هاشنو غادي يوقع اليوم ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

كما سيكون الجو غائما ومصحوبا بأمطار أوزخات مطرية قد تكون أحيانا رعدية ومحليا قوية بكل من سوس والشياظمة وعبدة والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الشمالية الغربية.

وستتساقط ثلوج معتدلة إلى مهمة فوق مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والتي يفوق علوها 800 متر.

عدا ذلك، ستكون السماء غائمة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وشمال السواحل الجنوبية مع نزول أمطار ضعيفة أو زخات، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق وستهب الرياح معتدلة من الغرب أو الشمال بالأقاليم الجنوبية ومن الغرب بمنطقة طنجة ومن الجنوب الغربي أو الغربي بكل من الجنوب الشرقي والسهول الشمالية الغربية والمرتفعات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 9 وناقص 3 درجات بالمرتفعات ومابين ناقص 01 و04 درجات بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وشمال منطقة الغرب واللوكوس ومابين 04 و 09 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى وسوس وستكون مابين 08 و 14 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ومابين 04 و 09 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية_الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومابين 09 و 14 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وستكون مابين 15 و 21 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.