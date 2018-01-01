رغم فوزه بلقب هداف البطولة... السلامي يؤكد : الكعبي لم يعط ما لديه خلال البطولة الإفريقية ﻿

أكد مدرب المنتخب المغربي المحلي جمال السلامي ، أن مهاجم النهضة البركانية أيوب الكعبي، لم يقدم كل من لديه من إمكانيات خلال البطولة الإفريقية، مضيفا أن هداف ''الشان، لديه الكثير ليعطيه للنخبة

''شوف سبور''

أكد مدرب المنتخب المغربي المحلي جمال السلامي ، أن مهاجم النهضة البركانية أيوب الكعبي، لم يقدم كل من لديه من إمكانيات خلال البطولة الإفريقية، مضيفا أن هداف ''الشان، لديه الكثير ليعطيه للنخبة الوطنية .

وأضاف المدرب الوطني، أن الكعبي لو سجل ضربتي المقص اللتين صدتهما العارضة، لكان هدفاه سيدخلان التاريخ.

ويذكر أن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، حقق يوم أمس لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بالإضافة إلى تتويج أيوب الكعبي بلقب هداف البطولة بتسعة أهداف .