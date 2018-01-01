ريا ل مدريد يقطع فترة إعارة نجمه الجديد لتجاوز أزمة النتائج ﻿

بعد إعارته لفريقه فلامنغو، قرر نادي ريال مدريد الاستعجال بقدوم نجمه الجديد فينيسيوس جونيو البالغ من العمر 17 سنة قبل انتهاء فترة إعارته التي ستنتهي صيف 2019.

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بعد إعارته لفريقه فلامنغو، قرر نادي ريال مدريد الاستعجال بقدوم نجمه الجديد فينيسيوس جونيو البالغ من العمر 17 سنة قبل انتهاء فترة إعارته التي ستنتهي صيف 2019.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الميرينغي يريد الإستعجال بقدوم اللاعب وذلك من أجل مساعدة الفريق على تجاوز النتائج السلبية، وذلك بقدومه في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، منذ عدة أشهر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضم النجم الشاب فينيسيوس جونيور صاحب الـ17 عاماً من نادي فلامنغو البرازيلي، في صفقة ضخمة للغاية قد تكون الأغلى لشاب في هذا السن، ولكن قرر اللوس بلانكوس إعارته لفريقه حتى صيف 2019، وفقا لما ذكر موقع ''سبورت 360''.