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مثير وبالفيديو..طيار في الجيش الكولومبي حاول تهريب مغربي من السجن بمروحية

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 09:20 مثير وبالفيديو..طيار في الجيش الكولومبي حاول تهريب مغربي من السجن بمروحية | مجتمع
مثير وبالفيديو..طيار في الجيش الكولومبي حاول تهريب مغربي من السجن بمروحية
كشفت جلسة الاستماع لزعيم مافيا مغربي تفاصيل مثيرة عن محاولة تهريبه من سجن ''رورماوند'' بأمستردام الهولندية في 11 أكتوبر من العام الماضي باستعمال مروحية.

''شوف تيفي''

كشفت جلسة الاستماع لزعيم مافيا مغربي تفاصيل مثيرة عن محاولة تهريبه من سجن ''رورماوند'' بأمستردام الهولندية في 11 أكتوبر من العام الماضي باستعمال مروحية.

و حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد أوضح ''ألفارو'' وهو طيار سابق في الجيش الكولومبي أن دوره في العملية كان هو قيادة طائرة و النزول بها داخل السجن لنقل السجين و أن المافيا التي استأجرته كانت ستمنحه 100 ألف يورو قبل أن يضيف أنه لم يكن لينفذ العملية لأنه تدرب على مروحيات روسية و أمريكية و ليس على مروحيات مثل التي كانت ستستعمل في العملية.

و اعترف الطيار الكولومبي، تضيف اليومية بأنه تلقى من المافيا مبلغ 20 ألف يورو كتسبيق و أنه كان سيستلم الباقي بعد نجاح عملية تهريب المدعو ''بنعواف'' المحكوم بـ12 سنة سجناً في جرائم قتل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كولومبي مروحية مغربي روسية أمريكية

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