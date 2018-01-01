مثير وبالفيديو..طيار في الجيش الكولومبي حاول تهريب مغربي من السجن بمروحية ﻿

''شوف تيفي''
كشفت جلسة الاستماع لزعيم مافيا مغربي تفاصيل مثيرة عن محاولة تهريبه من سجن ''رورماوند'' بأمستردام الهولندية في 11 أكتوبر من العام الماضي باستعمال مروحية.
و حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد أوضح ''ألفارو'' وهو طيار سابق في الجيش الكولومبي أن دوره في العملية كان هو قيادة طائرة و النزول بها داخل السجن لنقل السجين و أن المافيا التي استأجرته كانت ستمنحه 100 ألف يورو قبل أن يضيف أنه لم يكن لينفذ العملية لأنه تدرب على مروحيات روسية و أمريكية و ليس على مروحيات مثل التي كانت ستستعمل في العملية.
و اعترف الطيار الكولومبي، تضيف اليومية بأنه تلقى من المافيا مبلغ 20 ألف يورو كتسبيق و أنه كان سيستلم الباقي بعد نجاح عملية تهريب المدعو ''بنعواف'' المحكوم بـ12 سنة سجناً في جرائم قتل.