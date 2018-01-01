 رؤساء جماعات متورطون في تفويتات مشبوهة ﻿
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رؤساء جماعات متورطون في تفويتات مشبوهة

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 09:11 رؤساء جماعات متورطون في تفويتات مشبوهة | سبور
رؤساء جماعات متورطون في تفويتات مشبوهة
فضح نظام معلوماتي، قامت وزارة الداخلية بتطبيقه لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال، تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الاتجار في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية، خصوصا تلك التي في

''شوف تيفي''

فضح نظام معلوماتي، قامت وزارة الداخلية بتطبيقه لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال، تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الاتجار في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية، خصوصا تلك التي في مواقع مغرية وسط بعض المدن.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الإثنين، فإنه يستفاد من النظام المعلوماتي الذي يعتبر عين الوزارة، كشف تورط أزيد من 10 رؤساء جماعات في تفويتات مشبوهة، طرحت حولها علامات استفهام كبرى، وهي التفويتات التي حصلت على ''فيزا'' مؤشر عليها من قبل مسؤولين ترابيين في بعض الأقاليم وهو ما جعل وزارة الداخلية تحيل ملفاتهم إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق معهم واتخاذ المتعين في حقهم.

ويظهر من خلال المعلومات المسربة التي فضحها النظام المعلوماتي أن بعض المستفيدين من ذوي الخطوة والنفوذ من وعاءات عقارية في مواقع مهمة لم يحترموا بنود اتفاقيات الشراكة، بدعم من رؤساء جماعات متهمين بالتحايل والتواطؤ ضد الأملاك الجماعية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجماعات الوزارة الشراكة وعاءات عقارية

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