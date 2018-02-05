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بالصور..كتاب مصنوع من الجلد البشري يظهر في معرض الكتب يفزع الزوار

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 05:09 بالصور..كتاب مصنوع من الجلد البشري يظهر في معرض الكتب يفزع الزوار | دولي
بالصور..كتاب مصنوع من الجلد البشري يظهر في معرض الكتب يفزع الزوار
قد يبدو غريبا مشاهدة كتاب من الجلد البشري في وقتنا الحالي، لكن في العصور الوسطى كانت تنتشر ظاهرة صناعة الكتب بين العلماء وهي وهب جسدهم بعد وفاتهم لأغراض العلم والمعرفة.

شوف تيفي

قد يبدو غريبا مشاهدة كتاب من الجلد البشري في وقتنا الحالي، لكن في العصور الوسطى كانت تنتشر ظاهرة صناعة الكتب بين العلماء وهي وهب جسدهم بعد وفاتهم لأغراض العلم والمعرفة.

وعرض في المكتبة الأكاديمية الوطنية في كازاخستان نهاية الأسبوع، خلال فعاليات معرض ''الكتب والمخطوطات المذهلة''، تحفة أثرية نادرة، وهي عبارة عن كتاب من الجلد البشري يعود إلى القرن الـ16.

وشهدت المكتبة الأكاديمية الوطنية في كازاخستان ردود أفعال متباينة من قبل الزوار على خلفية الكتاب الذي تم عرضه في إطار معرض ''الكتب والمخطوطات المذهلة''، ويمكن لزوار المعرض مشاهدة إصدار من القرن الـ16 مدبوغ من الجلد البشري.

و''تبرع'' عالم من تلك الحقبة بجسده لأغراض المخطوطات باللغة اللاتينية في عام 1532، حيث كانت الكتب الطبية تصنع من الجلد البشري ليتم لاحقا استخدام هذه التقنية في بقية الكتب العلمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كتب زوار المعرض جلد بشري

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