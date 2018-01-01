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أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت ''صــدام حسـين'' في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 04:35 أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت صــدام حسـين في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش | دولي
أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت ''صــدام حسـين'' في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش
نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، الأحد، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين، لانتمائهم إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب البعث، الذي كان يرأسه صدام حسين، وفي قائمة الأسماء التي حصلت وكالة

''شــوف تيفي''

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، الأحد، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين، لانتمائهم إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب البعث، الذي كان يرأسه صدام حسين، وفي قائمة الأسماء التي حصلت وكالة فرانس بريس على نسخة منها، يظهر خصوصاً اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حالياً في الأردن.

ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم الدولة الإسلامية، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته، وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين ''للمشاركة في الأنشطة الإرهابية'' في العراق، ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار، ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لفرانس بريس أن القوائم تضم ''أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقرَّرت الجهات الرسمية العراقية نشرها''، حسب ما أوردته صحيفة ''هاف بوست عربي''.

ومن الأسماء المدرجة في القائمة ''أمراء'' ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد، ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه ''والي أعالي الفرات''، ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبدالرحمن العبوش ''المجهز العام لولاية كركوك، والمسؤول العسكري لولاية الزاب''، كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة ''فدائيو صدام''، وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبدالناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، التي كان يطلق عليها سابقاً اسم ''مثلث الموت''، أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونسف الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب صدام حسين أمراء اغتيالات

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