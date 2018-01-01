 سلامي: لأول مرة يكشف وبالواضح ما قدمه له رونار خلال الدورة الخامسة للشان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت صــدام حسـين في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش | دولي

أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت ''صــدام حسـين'' في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش

حصري وبالصور..الطريق بين تطوان والحسيمة مقطوعة | مجتمع

حصري وبالصور..الطريق بين تطوان والحسيمة مقطوعة

هاذ شي خطير..لحوم ذبائح مصابة بالسل | مجتمع

هاذ شي خطير..لحوم ذبائح مصابة بالسل

مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش | دولي

مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش

الفنانة أسماء لمنور أول المهنئين للمنتخب وها أشنو قالت | ثقافة و فنون

الفنانة أسماء لمنور أول المهنئين للمنتخب وها أشنو قالت

بالفيديو.. جمال السلامي يعلن نهاية مشواره مع المنتخب الوطني للمحليين | بووز

بالفيديو.. جمال السلامي يعلن نهاية مشواره مع المنتخب الوطني للمحليين

تصريح نجم النهائي زكرياء حدراف لـ beiNsports عقب الفوز بلقب الشان 2018 | بووز

تصريح نجم النهائي زكرياء حدراف لـ beiNsports عقب الفوز بلقب الشان 2018

خطير وبالصورة.. حادثة سير وسط بوسكورة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. حادثة سير وسط بوسكورة وها أشنو وقع

شاهد.. لاعبي المنتخب المحلي المغربي محيحين مع لكاس،كلشي ناشط كلشي فرحان | بووز

شاهد.. لاعبي المنتخب المحلي المغربي "محيحين" مع لكاس،كلشي ناشط كلشي فرحان

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

سلامي: لأول مرة يكشف وبالواضح ما قدمه له رونار خلال الدورة الخامسة للشان

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 04:12 سلامي: لأول مرة يكشف وبالواضح ما قدمه له رونار خلال الدورة الخامسة للشان | سبور
سلامي: لأول مرة يكشف وبالواضح ما قدمه له رونار خلال الدورة الخامسة للشان
كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاق كأس إفريقيا للمحليين، عن الدور الذي قدمه هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول مع مجموعته .

شوف سبور

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاق كأس إفريقيا للمحليين، عن الدور الذي قدمه هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول مع مجموعته .

وقال سلامي، إن رونار منح له الفرصة لكتابة التاريخ في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتحمل مسؤولية الشان أو تمريره لأحد مساعديه، مؤكدا أن في كل مباراة كان يعطيه تعليمات وملاحظات دقيقة على طريقة اللعب ويساعده على تطبيقها خلال الحصص التدريبية، إضافة إلى توجيه خطاب لمدة دقيقة يحفز من خلاله اللاعبين بعد نهاية كل حصة تدريبية.

وتابع قائلا : ''رونار مدرب كبير وساعدني كثيرا في كأس إفريقيا للمحليين ''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غير متوقع.. منع 3 أساطير كرة القدم المغربية من دخول ملعب مركب محمد الخامس | سبور

غير متوقع.. منع 3 أساطير كرة القدم المغربية من دخول ملعب مركب محمد الخامس

برشلونة يضع 200 مليون يورو في الشرط الجزائي لنجم الفريق | سبور

برشلونة يضع 200 مليون يورو في الشرط الجزائي لنجم الفريق

مدرب نيجيريا: : لعبنا بمنتخب معطوب ولم تكن أمامي خيارات عديدة | سبور

مدرب نيجيريا: :'' لعبنا بمنتخب معطوب ولم تكن أمامي خيارات عديدة ''

حدراف رجل مباراة نهائي كأس إفريقيا للمحليين | سبور

حدراف رجل مباراة نهائي كأس إفريقيا للمحليين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كورنيش عين الذئاب خاوي..لمغاربة حبساتهم الشتاء و محتافلوش بفوز المنتخب المغربي بكأس الشان | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

كورنيش عين الذئاب خاوي..لمغاربة حبساتهم الشتاء و محتافلوش بفوز المنتخب المغربي بكأس الشان

بالفيديو...منازل في قلب الدار البيضاء مهددة بالسقوط والساكنة تقول إننا نعيش في الخطر | خارج البلاطو

بالفيديو...منازل في قلب الدار البيضاء مهددة بالسقوط والساكنة تقول إننا نعيش في الخطر

بالفيديو..أجواء حماسية رائعة في قلب مقهى شعبي بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع أهداف الأسود في نهائي الشان | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء حماسية رائعة في قلب مقهى شعبي بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع أهداف الأسود في نهائي الشان

بالفيديو..مقرقب مع صاحبتو سكرانة دار فوضى فوسط كازا..هرس المحلات وطلع فوق الطوموبيلات وهاشنو وقع منين جاو البوليس | خارج البلاطو

بالفيديو..مقرقب مع صاحبتو سكرانة دار فوضى فوسط كازا..هرس المحلات وطلع فوق الطوموبيلات وهاشنو وقع منين جاو البوليس

﻿

آخر المستجدات

أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت صــدام حسـين في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش | دولي
منذ 29 دقيقة

أمــراء ومسؤولون كبار و بنـت ''صــدام حسـين'' في قفص الاتهـام ..وهـــاعلاش

حصري وبالصور..الطريق بين تطوان والحسيمة مقطوعة | مجتمع

حصري وبالصور..الطريق بين تطوان والحسيمة مقطوعة

هاذ شي خطير..لحوم ذبائح مصابة بالسل | مجتمع

هاذ شي خطير..لحوم ذبائح مصابة بالسل

مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش | دولي

مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.