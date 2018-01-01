سلامي: لأول مرة يكشف وبالواضح ما قدمه له رونار خلال الدورة الخامسة للشان ﻿

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاق كأس إفريقيا للمحليين، عن الدور الذي قدمه هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول مع مجموعته .

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كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاق كأس إفريقيا للمحليين، عن الدور الذي قدمه هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول مع مجموعته .

وقال سلامي، إن رونار منح له الفرصة لكتابة التاريخ في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتحمل مسؤولية الشان أو تمريره لأحد مساعديه، مؤكدا أن في كل مباراة كان يعطيه تعليمات وملاحظات دقيقة على طريقة اللعب ويساعده على تطبيقها خلال الحصص التدريبية، إضافة إلى توجيه خطاب لمدة دقيقة يحفز من خلاله اللاعبين بعد نهاية كل حصة تدريبية.

وتابع قائلا : ''رونار مدرب كبير وساعدني كثيرا في كأس إفريقيا للمحليين ''.