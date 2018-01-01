هاذ شي خطير..لحوم ذبائح مصابة بالسل ﻿

وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، أمس السبت، صاحب مجزرة سرية وابنه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهما والمتعلق

''شوف تيفي''

وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، أمس السبت، صاحب مجزرة سرية وابنه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهما والمتعلق بالمذبحة السرية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين فقد أشرفت لجنة مختلطة من المصالح البيطرية المختصة على إتلاف لحوم بقرتين تبين أن إحداهما مصابة بداء السل.

واستنادا إلى مصادر اليومية فإن عناصر الأمن أوقفت المتهمين بعد إخبارية توصلت بها مصلحة الديمومة التابعة لولاية أمن سطات، فجر أمس السبت، تفيد أن ضجيجا يصدر من أحد المستودعات وأنه يمتد لوقت متأخر من الليل وعلى إثر ذلك انتقلت دورية إلى عين المكان، حيث تمت مداهمة المحل بعد إشعار النيابة العامة، حيث تبين بأنه عبارة عن مجزرة سرية يديرها جزار وابنه مزودة برافعات وثلاجات وسكاكين ومعدات تستعمل في الجزارة.