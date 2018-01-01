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مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 03:26 مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش | دولي
مثير.. بوتفليقة يستورد أطباء من كوبا وها علاش
مضى أكثر من ثمانين يوما على بدء الإضراب عن العمل الذي ينفذه الأطباء المقيمون بالمستشفيات الحكومية الجزائرية، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ومازال الوضع ينذر بالأسوأ في الجارة الشرقية.

شوف تيفي

 مضى أكثر من ثمانين يوما على بدء الإضراب عن العمل الذي ينفذه الأطباء المقيمون بالمستشفيات الحكومية الجزائرية، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ومازال الوضع ينذر بالأسوأ في الجارة الشرقية.

وحسب جريدة رأي اليوم الإلكترونية، نقلا عن وكالة الأناضول، فإن الحديث يجري حاليا حول إمكانية استقدام أطباء من كوبا لسد الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة في البلاد، في الوقت الذي مازالت فيه مطالب الأطباء الجزائريين تراوح مكانها.

وفي خضم هذه الأزمة في قطاع الصحة، جرى تداول أنباء عن توقيع الجزائر وكوبا اتفاقية تقضي بجلب المزيد من الكوادر الطبية من هذا البلد، مقابل إرسال المزيد من النفط إليه لثلاث سنوات مقبلة، بسبب متاعب في الإنتاج لدى فنزويلا المزود الأول لكوبا بالخام.

وجرى تداول هذه الأنباء خلال زيارة وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي، إلى ''هافانا'' منذ أيام، لكن مضمون الاتفاق نشرته وسائل إعلام كوبية ولم يتم تأكيده أو نفيه رسميا في الجزائر.

‫شوف تيفي

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بوتفليقة أطباء الجزائر كوبا

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