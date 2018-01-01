سلامي : أشعر بفخر كبير بعد تتويج عموتة بالعصبة وتحقيق الفوز بلقب الشان ﻿

عبر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، عن سعادته وفخره بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على منتخب نيجيريا على أرضية مركب محمد الخامس.

شوف سبور

عبر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، عن سعادته وفخره بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على منتخب نيجيريا على أرضية مركب محمد الخامس.

وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي، أن الفوز بنتيجة أربعة أهداف أمام خصم من حجم نيجيريا وفي مباراة نهائية يعطي صورة خاصة للمجهودات التي قدمتها المجموعة.

وقال مدرب المنتخب المحلي، إنه يشعر بفخر كبير بعد تتويج الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد بلقب عصبة الأبطال وبعده مباشرة الفوز بلقب بطولة إفريقيا، مشيرا إلى أنه سعيد بتمثيل مدربي البطولة الاحترافية أحسن تمثيل.

وتابع قائلا :'' أشكر رونار واللاعبين وناصر لاركيط على كل المجهودات لتحقيق هذا اللقب''.