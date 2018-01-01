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مواجهة دامية بالأسلحة البيضاء تنتهي في المستعجلات بمراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 5 فبراير 2018 / 00:54 مواجهة دامية بالأسلحة البيضاء تنتهي في المستعجلات بمراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
مواجهة دامية بالأسلحة البيضاء تنتهي في المستعجلات بمراكش وها أشنو وقع
بعد صراع دامي حول أرض بجماعة المزوضية ضواحي مراكش، تم ظهر يوم الأحد نقل شخصين إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش.

شوف تيفي

بعد صراع دامي حول أرض بجماعة المزوضية ضواحي مراكش، تم ظهر يوم الأحد نقل شخصين إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش.

وكشفت مصادر محلية أن شابا من دوار الجوادرة بجماعة المزوضية أقدم على مباشرة الأشغال لبناء منزل فوق أرض يدعي أنها في ملكية أسرته، قبل أن يتدخل أفراد من عائلته لإيقاف الأشغال بدعوى أحقيتهم في الأرض، ما انتهى بشجار دامي استعملت فيه الأسلحة البيضاء.

وقد تلقى الشاب المذكور طعنات تسببت له في جروح على مستوى اليد والرأس حسب المصادر ذاتها، كما تعرض قريبه لإصابات نقلا على إثرها لتلقي العلاج بمراكش، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في ملابسات الواقعة.

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تحقيق مواجهة صراع مراكش مستعجلات

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